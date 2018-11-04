Городок-Гурджаани

Наш район будет сотрудничать с Гурджаанским. Делегация Городокского района во главе с председателем райисполкома Петром Коробачем посетила Гурджаанский муниципалитет Грузии 13-15 октября.

14 октября был подписан договор о сотрудничестве между Городокским райисполкомом и Гурджаанским муниципалитетом, который предусматривает развитие инвестиционной и инновационной деятельности, обмен опытом между органами местного самоуправления и общественными организациями, участие в совместных выставках и творческих проектах. Взаимоотношения также будут развиваться в сферах экономики, образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма.

Наш корр.



