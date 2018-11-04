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Один пожар две гибели

05.11.2018 — Разное | Газета Авангард  
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2 ноября в 21.39 на центр оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме д. Бацунь. По прибытии первых подразделений МЧС к месту вызова происходило открытое горение кровли и имущества внутри дома. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы  в горящей жилой комнате обнаружены обгоревшие тела мужчины и женщины. Позднее было выяснено, что погибшие это хозяин дома 1962 года рождения и его мать 1926 года рождения. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены стены и имущество внутри дома. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Уважаемые граждане! МЧС напоминает для того чтобы избежать трагедии соблюдайте правила пожарной безопасности:

-ни в коем случае не курите в квартире, домовладении!

-курите только в специально отведенных для этого местах!

А для того, чтобы беда не пришла в ваш дом, установите автономный пожарный извещатель. Он среагирует на  задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека.

Один пожар две гибели

 
 
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2 ноября в 21.39 на центр оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме д. Бацунь. По прибытии первых...
 
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