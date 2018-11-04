Почему горячий кофе полезнее холодного

В традиционном, заваренном с помощью горячей воды кофе активность антиоксидантов выше, чем в кофе холодного заваривания. К такому выводу пришли авторы работы, опубликованной в Scientific Reports .



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Кофе холодного заваривания, или колд брю — это не просто охлажденный напиток, а кофе холодной экстракции. Для его приготовления требуется до 24 часов.

Ранее американские химики Меган Фуллер и Найни Рао из Университета Томаса Джефферсона сравнили химический состав традиционного кофе и колд брю и выяснили : во втором напитке выше концентрация кофеина и хлорогеновой кислоты.

Но их последние исследования показали, что в колд брю антиоксидантная активность ниже по сравнению с кофе, заваренным горячей водой.

Как уточняет издание N+1 , несмотря на то, что воздействие разных методов заваривания кофе на здоровье в этой работе не изучалось, ученые полагают, что низкая антиоксидантная активность колд брю может негативно сказываться на здоровье людей с проблемами желудочно-кишечного тракта и снижать полезные свойства кофе в принципе.