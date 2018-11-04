ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему горячий кофе полезнее холодного

05.11.2018 10:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В традиционном, заваренном с помощью горячей воды кофе активность антиоксидантов выше, чем в кофе холодного заваривания. К такому выводу пришли авторы работы, опубликованной в Scientific Reports.


Источник: pixabay.com

Кофе холодного заваривания, или колд брю — это не просто охлажденный напиток, а кофе холодной экстракции. Для его приготовления требуется до 24 часов.

Ранее американские химики Меган Фуллер и Найни Рао из Университета Томаса Джефферсона сравнили химический состав традиционного кофе и колд брю и выяснили: во втором напитке выше концентрация кофеина и хлорогеновой кислоты.

Но их последние исследования показали, что в колд брю антиоксидантная активность ниже по сравнению с кофе, заваренным горячей водой.

Как уточняет издание N+1, несмотря на то, что воздействие разных методов заваривания кофе на здоровье в этой работе не изучалось, ученые полагают, что низкая антиоксидантная активность колд брю может негативно сказываться на здоровье людей с проблемами желудочно-кишечного тракта и снижать полезные свойства кофе в принципе.

Читайте также
Ученые назвали легкие и быстрые способы снять стресс
Ожирение, диабет, рак: как на вас влияет соль
 
 
Ссылка на источник 86
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В заваренном с помощью горячей воды кофе активность антиоксидантов выше, чем в колд брю (кофе, заваренный холодным способом).
 
Новости дня
Новости разные
 
Можно узнать секрет молодости? Наоми Кэмпбелл и её 67-летняя мама выглядят как сёстры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика