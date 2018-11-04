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Почему горячий кофе полезнее холодного
В традиционном, заваренном с помощью горячей воды кофе активность антиоксидантов выше, чем в кофе холодного заваривания. К такому выводу пришли авторы работы, опубликованной в
Кофе холодного заваривания, или колд брю — это не просто охлажденный напиток, а
Ранее американские химики Меган Фуллер и Найни Рао из Университета Томаса Джефферсона сравнили химический состав традиционного кофе и колд брю и
Но их последние исследования показали, что в колд брю антиоксидантная активность ниже по сравнению с кофе, заваренным горячей водой.
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В заваренном с помощью горячей воды кофе активность антиоксидантов выше, чем в колд брю (кофе, заваренный холодным способом).
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