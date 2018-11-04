Сын Анатолия Капского - о 15-м золоте БАТЭ: Этот год особенный. Не будем устраивать шумных событий

Благодаря голу Евгения Березкина БАТЭ победил «Неман» и оформил 15-е в истории чемпионство . Клуб заработал третью звезду на эмблему. И исполнил мечту Анатолия Капского. Сразу после финального свистка его сын Андрей оказался на поле вместе с тысячей болельщиков. Капский-младший радовался, обнимался с игроками и болельщиками. А после вместе с командой совершил круг почета по стадиону, беседуя с Алексеем Багой и Александром Захарченко.



Андрей Капский. Фото: Александр Какшинский, БАТЭ

Затем Андрей Капский надолго заглянул в раздевалку и произнес поздравительную речь. Со стадиона он уходил одним из последних.

— Мы сделали то, что должны были сделать, — остальные слова излишни. Все всё знали и слышали. Из фильма [ «Капский. Жизнь за мечту» ] всем стало известно о мечте отца. Он не дожил до этого момента, но, думаю, все видел. Мы ярко зажгли сегодня, и это останется у всех в памяти. Думаю, он рад за нас.

— У вас были сомнения в ходе матча в положительном исходе?

— В этом году команда была сверхмотивированной, поэтому сомнения возникали редко. А сегодня тем более.

— И все-таки: «Неман» играл хорошо.

— У нас стояла цель, и мы к ней пришли. Конечно, каждое чемпионство тяжело по-своему. А в этом году на команду свалилось много разного. Порой она оказывалась под психологическим давлением. У некоторых ребят за плечами очень много матчей, усталость не проходит стороной. Любое чемпионство дается кровью, травмами, переживаниями, потраченными силами, здоровьем и так далее. И это чемпионство, наверное, для команды было еще более тяжелым, чем все предыдущие, потому что мы все вместе понесли очень большую утрату.

— Некоторые работники клуба перед игрой тему возможного чемпионства не затрагивали на фарт. У вас было такое же настроение?

— Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Есть задача — и есть ее выполнение. Мы справились. Значит, все сработали на отлично.

— Ожидали, что болельщики после свистка выбегут на поле и долго не будут уходить?

— Это действительно было неожиданно. Такое не запланируешь. Я удивился. И хотя поклонники команды выбежали, но вели они себя цивилизованно. Чемпионство запомнилось для всех: и для болельщиков, и для игроков, и для нас, и, думаю, для отца.

— Перед игрой заходили в раздевалку?

— Нет, у нас так не принято. Мы все делаем правильно — как нас научили и как знаем. Повторюсь: команда была сверхмотивированной. Не было смысла дополнительно что-то объяснять.

— Что говорили игрокам после матча? В раздевалке вы были очень долго.

— Там же море приятных эмоций, яркие впечатления… А вообще, прошу прощения, мне уже надо ехать к команде, чтобы вместе с ребятами порадоваться тому, что совершили.

— Будет мероприятие?

— Ничего экстраординарного не будет. Просто со всеми надо поговорить, поделиться впечатлениями. Все привычно — ничего не меняется. Жизнь продолжается.

— Как команда будет отмечать чемпионство?

— Этот год особенный. Мы не будем устраивать каких-то шумных событий.