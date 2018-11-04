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В Брестском районе водитель сбил насмерть пешехода и скрылся
05.11.2018 10:52 — Разное | Аргументы и факты
Неизвестный на неустановленном автомобиле наехал на 29-летнего жителя деревни Большие Косичи, который шел предположительно в попутном направлении по встречной полосе для движения. ДТП произошло на улице Трудовой.
От полученных травм пешеход скончался на месте, сообщает
ГАИ просит всех, кому что-либо известно о произошедшем, сообщить об этом в дежурную часть по телефону 8 (0162) 41 44 44 или 102.
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Трагедия имела место 4 ноября около 20:00 в деревне Братылово.
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