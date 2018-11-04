В Брестском районе водитель сбил насмерть пешехода и скрылся

Неизвестный на неустановленном автомобиле наехал на 29-летнего жителя деревни Большие Косичи, который шел предположительно в попутном направлении по встречной полосе для движения. ДТП произошло на улице Трудовой.

От полученных травм пешеход скончался на месте, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД облисполкома.