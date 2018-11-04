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В Брестском районе водитель сбил насмерть пешехода и скрылся

05.11.2018 10:52 — Разное | Аргументы и факты  
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В Брестском районе водитель сбил насмерть пешехода и скрылся
Фото из открытых источников

Неизвестный на неустановленном автомобиле наехал на 29-летнего жителя деревни Большие Косичи, который шел предположительно в попутном направлении по встречной полосе для движения. ДТП произошло на улице Трудовой. 

От полученных травм пешеход скончался на месте, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД облисполкома.

ГАИ просит всех, кому что-либо известно о произошедшем, сообщить об этом в дежурную часть по телефону 8 (0162) 41 44 44 или 102. 

В Брестском районе водитель сбил насмерть пешехода и скрылся
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Теги: Минск
 
 
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Трагедия имела место 4 ноября около 20:00 в деревне Братылово.
 
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