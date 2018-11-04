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Генсеком ОДКБ может стать глава Совбеза

05.11.2018 11:06 — Разное | БДГ  
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На пост госсекретаря ОДКБ могут назначить главу Совета безопасности Беларуси Станислава Зася. Вопрос обсуждается в Организации договора о коллективной безопасности и будет решен 8 ноября на сессии в Астане.

Об этом сообщает Коммерсантъ 4 ноября.

По информации издания, ранее на посту генсека был представитель Армении Юрий Хачатуров, который отработал 1,5 года вместо положенных уставом трех. Он был отозван из-за обвинений на родине в узурпации власти.

Процедура завершилась 2 ноября, после чего исполняющим обязанности генерального секретаря стал представитель России Валерий Семериков (ранее – заместитель генсека).

На образовавшуюся вакансию, по информации «Ъ», в ОДКБ решили назначить полноценного руководителя секретариата и при этом руководствоваться принципом ротации. После Армении генсека должна назначать следующая за ней по алфавиту Беларусь.

 
 
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На пост госсекретаря ОДКБ могут назначить главу Совета безопасности Беларуси Станислава Зася. Вопрос обсуждается в Организации договора о коллективной...
 
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