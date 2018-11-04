У актрисы и певицы Анны Хитрик обнаружен рак груди

Бывшая актриса Купаловского театра и лидер группы «S°unduk» Анна Хитрик рассказала о том, что у нее обнаружили рак груди.

Эта информация была опубликована в Facebook Анны Хитрик. Исполнительница сообщила о том, что у нее рак груди в третьей стадии.

Анна Хитрик:

Рак груди… 3 стадия… Метастазов нет… Затрoнуты лимфы… Позади 2 химии… Впереди 6 месяцев химии и oперация…



Скриншот со страницы Анны Хитрик в Facebook

По словам артистки, своим постом она хотела бы поставить точку в этом вопросе. Анна Хитрик отметила, что не будет давать интервью и, возможно, отвечать на сообщения.

Анна Хитрик родилась в Челябинске в 1980 году.