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У актрисы и певицы Анны Хитрик обнаружен рак груди

05.11.2018 11:12 — Разное | СТВ  
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Бывшая актриса Купаловского театра и лидер группы «S°unduk» Анна Хитрик рассказала о том, что у нее обнаружили рак груди.

Эта информация была опубликована в Facebook Анны Хитрик. Исполнительница сообщила о том, что у нее рак груди в третьей стадии.

Анна Хитрик:
Рак груди… 3 стадия… Метастазов нет… Затрoнуты лимфы… Позади 2 химии… Впереди 6 месяцев химии и oперация…

У актрисы и певицы Анны Хитрик обнаружен рак груди
Скриншот со страницы Анны Хитрик в Facebook

По словам артистки, своим постом она хотела бы поставить точку в этом вопросе. Анна Хитрик отметила, что не будет давать интервью и, возможно, отвечать на сообщения.

Анна Хитрик родилась в Челябинске в 1980 году.

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Теги: Минск
 
 
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Бывшая актриса Купаловского театра и лидер группы «S°unduk» Анна Хитрик рассказала о том, что у нее обнаружили рак груди. Эта информация была опубликована в Facebook Анны...
 
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