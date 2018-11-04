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У актрисы и певицы Анны Хитрик обнаружен рак груди
Бывшая актриса Купаловского театра и лидер группы «S°unduk» Анна Хитрик рассказала о том, что у нее обнаружили рак груди.
Эта информация была опубликована в Facebook Анны Хитрик. Исполнительница сообщила о том, что у нее рак груди в третьей стадии.
Анна Хитрик:
По словам артистки, своим постом она хотела бы поставить точку в этом вопросе. Анна Хитрик отметила, что не будет давать интервью и, возможно, отвечать на сообщения.
Анна Хитрик родилась в Челябинске в 1980 году.
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Бывшая актриса Купаловского театра и лидер группы «S°unduk» Анна Хитрик рассказала о том, что у нее обнаружили рак груди. Эта информация была опубликована в Facebook Анны...
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