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Восемь человек пострадали при стрельбе в Швеции около развлекательного центра

05.11.2018 11:11 — Разное | СТВ  
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Новости Швеции. В результате перестрелки в Швеции пострадали не менее 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в городе Мёльнлюкке у одного из развлекательных центров. Раненых госпитализировали медики.

Восемь человек пострадали при стрельбе в Швеции около развлекательного центра

Правоохранители задержали на месте ЧП 13 подозреваемых. Обстоятельства происшествия выясняются. Полиция предполагает, что конфликт произошел между двумя байкерскими бандами.
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Восемь человек пострадали при стрельбе в Швеции около развлекательного центра

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Теги: Минск
 
 
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Новости Швеции. В результате перестрелки в Швеции пострадали не менее 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в городе...
 
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