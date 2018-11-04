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Можно узнать секрет молодости? Наоми Кэмпбелл и её 67-летняя мама выглядят как сёстры

05.11.2018 10:48 — Разное | СТВ  
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Новости США. Наоми Кэмпбелл и ее мама снялись в рекламной компании популярного модного бренда.

48-летняя модель и ее 67-летняя мама Валери Моррис-Кэмпбелл стали лицами рождественской кампании «Закрывай глаза и думай о Рождестве» бренда Burberry. Снимки были опубликованы в соцсетях бренда.

Можно узнать секрет молодости? Наоми Кэмпбелл и её 67-летняя мама выглядят как сёстры
Фото: instagram.com/burberry

Мама Наоми произвела настоящий фурор. В юности женщина занималась балетом, а в 90-е вместе с дочерью участвовала в модных показах.

Можно узнать секрет молодости? Наоми Кэмпбелл и её 67-летняя мама выглядят как сёстры
Фото: instagram.com/burberry

В соцсетях бренда пользователи отметили, что мать и дочь выглядят как сестры. Сама Валери ранее признавалась, что секрет ее внешнего вида не только в генетике, но и в отсутствии вредных привычек и приверженности ЗОЖ.

«Не оторвать глаз»,

«Можно узнать секрет вашей молодости»,

Можно узнать секрет молодости? Наоми Кэмпбелл и её 67-летняя мама выглядят как сёстры
1995 год. Фото: instagram.com/valeriemorriscampbell

«Прекрасные снимки»,

«Красивая фотография матери и дочери. Две очень особенные дамы, на которых я смотрю и вдохновляюсь». 

В сентябре 88-летняя мама Карлы Бруни в купальнике покорила сеть (смотрите здесь).
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Новости США. Наоми Кэмпбелл и ее мама снялись в рекламной компании популярного модного бренда. 48-летняя модель и ее 67-летняя мама Валери Моррис-Кэмпбелл стали...
 
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