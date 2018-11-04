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Картины оживают на глазах. День виртуальной реальности проходит на «Лістападзе»
Новости Беларуси. Картины, которые оживают на глазах. Сегодня, 5 ноября, на кинофестивале «Лістапад» день виртуальной реальности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце искусств художники из Украины, Литвы и Польши на суд белорусскому зрителю представили сферические картины. Так, надев VR-очки, можно оказаться на вершине горы или, например, в джунглях.
Вера Судиловская, художница:
Дмитрий Сорокин, куратор выставки «День виртуальной реальности»:
Сегодня теоретическая часть, где каждый сможет познакомится с этим искусством. А уже завтра, 6 ноября, на «Беларусьфильме» стартуют практические дни. Желающие смогут создать свои проекты виртуальной реальности сами. Здесь главное не владение программированием, а фантазия и креатив, уверяют организаторы.
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Картины оживают на глазах. День виртуальной реальности проходит на «Лістападзе»
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Новости Беларуси. Картины, которые оживают на глазах. Сегодня, 5 ноября, на кинофестивале «Лістапад» день виртуальной реальности, сообщили в программе Новости «24...
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