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Картины оживают на глазах. День виртуальной реальности проходит на «Лістападзе»

05.11.2018 10:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Картины, которые оживают на глазах. Сегодня, 5 ноября, на кинофестивале «Лістапад» день виртуальной реальности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Картины оживают на глазах. День виртуальной реальности проходит на «Лістападзе»

Картины оживают на глазах. День виртуальной реальности проходит на «Лістападзе»

Картины оживают на глазах. День виртуальной реальности проходит на «Лістападзе»

Во Дворце искусств художники из Украины, Литвы и Польши на суд белорусскому зрителю представили сферические картины. Так, надев VR-очки, можно оказаться на вершине горы или, например, в джунглях.

Картины оживают на глазах. День виртуальной реальности проходит на «Лістападзе»

Вера Судиловская, художница:
Это как интерпретация по мотивам картин – там более яркое развитие сюжета, можно перейти из комнаты в комнату. Там не четко копия картины, там намного интереснее.

Картины оживают на глазах. День виртуальной реальности проходит на «Лістападзе»

Дмитрий Сорокин, куратор выставки «День виртуальной реальности»:
Мы пытаемся донести до белорусских режиссеров, сценаристов, продюсеров, художников перспективность виртуальной реальности как инструмента для создания объектов искусств для реализации своих творческих идей.

Сегодня теоретическая часть, где каждый сможет познакомится с этим искусством. А уже завтра, 6 ноября, на «Беларусьфильме» стартуют практические дни. Желающие смогут создать свои проекты виртуальной реальности сами. Здесь главное не владение программированием, а фантазия и креатив, уверяют организаторы.

Картины оживают на глазах. День виртуальной реальности проходит на «Лістападзе»

Картины оживают на глазах. День виртуальной реальности проходит на «Лістападзе»

Картины оживают на глазах. День виртуальной реальности проходит на «Лістападзе»
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Новости Беларуси. Картины, которые оживают на глазах. Сегодня, 5 ноября, на кинофестивале «Лістапад» день виртуальной реальности, сообщили в программе Новости «24...
 
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