И тут ради "победы", для властей хороши все средства: в "последний и решительный бой" бросают все имеющиеся резервы - школьников, студентов, учителей, работников бюджетных учреждений и даже армию. Многие случаи принудительного труда - в центре внимания правозащитников, эти факты обжалуются и становятся гласными.





Есть и другая эпохальная задача, поставленная в этом году местным руководителям: наведение порядка на земле: уборка мусора, посадка деревьев, благоустройство территорий предприятий и организаций, уборка животноводческих ферм и машинных дворов.





Понятно, что принудительный труд, да еще и без надлежащего оформления трудовых отношений, нарушает трудовое законодательство. Поэтому власти нередко прибегают к различным ухищрениям, например, к субботникам.





Но нравится ли это людям? Вот выдержки из обращений в редакцию people.onliner.by из Минского района:





«Весь октябрь нас заставляют бесплатно работать по выходным, - жалуются авторы. - Хорошо бы одну-две субботы в месяц ... Но каждую неделю - это слишком»...





«Больше нет сил молчать, - сообщает другой аноним. - На работе пришла бумага об организации субботников в октябре. Люди должны выходить на субботник все четыре субботы месяца (6, 13, 20, 27 октября). Потом нужно отчитываться в несколько инстанций о проделанной работе. Люди возмущены, у работников есть семьи, дети, у многих свои подворья, где тоже нужно работать. Как можно заставить людей выйти на работу?»





Правозащитник "Весны" Валентин Стефанович обратился в Прокуратуру Минской области, чтобы та провела проверку и установила факты незаконного привлечения работников к принудительному труду, а также ответственных за выдачу таких распоряжений и привлекла их к ответственности, установленной законом.





Так прокуратура даже и хитрить не стала, сообщив в ответе, что оснований для проверки и принятия мер прокурорского реагирования не имеется.





В сентябре, с целью осуществления работ по наведению порядка на земле, благоустройству и озеленению территорий, председатель Минского облисполкома предложил райисполкомом организовать и провести в рамках месячника субботники с участием учреждений, предприятий, организаций и населения.





"Участие в проведении указанных мероприятий является добровольным, что подтверждается характером формулировки распоряжения - предложение." - отвечает областная прокуратура правозащитника.





Мол, никакой принудительной работы быть не может, все на добровольной основе.













Однако дальше тон распоряжений, которые в свою очередь рассылали райисполкомы учреждениям и организациям существенно меняется:





Например: «Руководители учреждений образования должны организовать и провести 6 октября, 13 октября, 20 октября, 27 октября 2018 года субботники. Отчеты о проделанной на субботниках работы направляются ... не позднее 8 октября, 15 октября, 22 октября, 29 октября 2018 года соответственно ».





Минский райисполком сформулировал задание так: "председателям сельских исполкомов организовать и провести субботники с участием всех учреждений, предприятий, организаций и населения. Отдела идеологии и редакциям газет - широко осветить. Председателям сельсоветов - прислать отчеты: какая организация сколько дала людей, объем работ ".





Но областная прокуратура закрыла на это глаза и, словно какую-то мантру, отвечает правозащитнику:





"В вашем сообщении нет конкретных сведений об угрозе применения насильственных воздействий к работникам Минской области при их привлечению к субботникам, так же как и привлечения несовершеннолетних для выполнения сельскохозяйственных работ."





И действительно, людей же не тянули на цепи убирать навоз на ферме, и не колотили дубиной.





В течение октября, 6 октября, 13 октября, 20 октября, 27 октября - практически все выходные - работники Минщины добровольно и бесплатно выходили работать?





Но попробуй, - не выйди, если ты бюджетник? Особенно при государственной службе. Можно ведь и без премии остаться, и под сокращение попасть, а то и вообще портфель потерять.





К сожалению, это не первый случай, когда прокуратура самоустраняется от проведения проверок по фактам нарушения трудового законодательства, особенно если обращения касаются использования принудительного труда, придавая тем самым "законность" незаконным распоряжениям областных и районных чиновников.





Какая-то беззубая у нас прокуратура.