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США восстанавливают санкции против Ирана

05.11.2018 10:38 — Разное | Партизан  
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Администрация Трампа объявила о восстановлении санкций против судоходного, финансового и энергетического секторов Ирана. Это вторая серия восстанавливаемых ограничительных мер против Тегерана.

В настоящее время Иран переживает экономический кризис. Курс национальной валюты упал до 145 тысяч риалов за один доллар – в то время, как год назад он составлял 40,5 тысяч риалов за доллар. 

Экономический хаос привел к массовым антиправительственным протестам в конце прошлого года. Сообщается, что в результате выступлений почти 5 тысяч человек были арестованы, а по меньшей мере 25 человек – убиты.

США заявляют, что целью санкций является не свержение правительства, а радикальное изменение политики иранских властей, в том числе касающейся поддержки региональных группировок боевиков и разработки баллистических ракет дальнего радиуса действия. 

Однако личный адвокат Трампа Руди Джулиани и советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в своих публичных заявлениях поддержали смещение теократического правительства Ирана.

Трамп принял решение о восстановлении санкций накануне трудных промежуточных выборов, которые могут изменить баланс сил в Конгрессе. Он разместил в «Твиттере» свою фотографию с подписью «Санкции близко», выполненную в стилистике телесериала «Игра престолов» телекомпании HВО.

Сторонники жесткой линии в Иране ответили публикацией аналогичной фотографии командующего силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Подпись под фотографией гласит: «Я выстою против тебя».


За несколько часов до восстановления санкций тысячи иранцев вышли на манифестации по случаю 39-й годовщины захвата посольства США в Тегеране и кризиса с заложниками.

«Сегодня иранская нация покажет, что Трамп слишком мал, чтобы поставить Иран на колени», – заявил спикер иранского парламента Али Ларджани.

«Санкции всегда существовали, и мы к ним привыкли, – заявила участница демонстрации по имени Тораби. – Чем больше злости они выплескивают на нас, тем более стойкими мы становимся».

Протесты были посвящены очередной годовщине событий 4 ноября 1979 года, когда участники студенческих демонстраций перебрались через забор американского посольства, возмущенные решением президента США Джимми Картера разрешить въезд в страну шаху Мохаммеду Резе Пехлеви для лечения онкологического заболевания.

Студенты заняли весь комплекс посольства. Несколько сотрудников бежали и укрылись в доме канадского посла в Иране. Позднее они покинули страну, благодаря операции, проведенной ЦРУ.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Администрация Трампа объявила о восстановлении санкций против судоходного, финансового и энергетического секторов Ирана. Это вторая серия восстанавливаемых...
 
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