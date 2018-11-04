США восстанавливают санкции против Ирана

В настоящее время Иран переживает экономический кризис. Курс национальной валюты упал до 145 тысяч риалов за один доллар – в то время, как год назад он составлял 40,5 тысяч риалов за доллар.





Экономический хаос привел к массовым антиправительственным протестам в конце прошлого года. Сообщается, что в результате выступлений почти 5 тысяч человек были арестованы, а по меньшей мере 25 человек – убиты.





США заявляют, что целью санкций является не свержение правительства, а радикальное изменение политики иранских властей, в том числе касающейся поддержки региональных группировок боевиков и разработки баллистических ракет дальнего радиуса действия.





Однако личный адвокат Трампа Руди Джулиани и советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в своих публичных заявлениях поддержали смещение теократического правительства Ирана.





Трамп принял решение о восстановлении санкций накануне трудных промежуточных выборов, которые могут изменить баланс сил в Конгрессе. Он разместил в «Твиттере» свою фотографию с подписью «Санкции близко», выполненную в стилистике телесериала «Игра престолов» телекомпании HВО.





Сторонники жесткой линии в Иране ответили публикацией аналогичной фотографии командующего силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Подпись под фотографией гласит: «Я выстою против тебя».









За несколько часов до восстановления санкций тысячи иранцев вышли на манифестации по случаю 39-й годовщины захвата посольства США в Тегеране и кризиса с заложниками.





«Сегодня иранская нация покажет, что Трамп слишком мал, чтобы поставить Иран на колени», – заявил спикер иранского парламента Али Ларджани.





«Санкции всегда существовали, и мы к ним привыкли, – заявила участница демонстрации по имени Тораби. – Чем больше злости они выплескивают на нас, тем более стойкими мы становимся».





Протесты были посвящены очередной годовщине событий 4 ноября 1979 года, когда участники студенческих демонстраций перебрались через забор американского посольства, возмущенные решением президента США Джимми Картера разрешить въезд в страну шаху Мохаммеду Резе Пехлеви для лечения онкологического заболевания.





Студенты заняли весь комплекс посольства. Несколько сотрудников бежали и укрылись в доме канадского посла в Иране. Позднее они покинули страну, благодаря операции, проведенной ЦРУ.