Кировские интеллектуалы успешно выступили на чемпионате Могилевской области





В очередной раз юные кировские интеллектуалы показали высокий уровень подготовленности и привезли домой коллекцию наград.

В Могилеве прошел XXIV чемпионат области по интеллектуальным играм среди школьников. На базе Областного центра творчества он собрал 39 команд из учреждений среднего и дополнительного образования детей и молодежи из Белынич, Бобруйска, Кировска, Костюкович, Кричева, Осипович, Славгорода, Могилева и Могилевского района.

Честь нашего района защищали 4 команды из клуба «Эрудит» районного Центра дополнительного образования детей и молодежи. И снова подопечные тренера Игоря Лукашова показали высокий уровень подготовленности, продемонстрировали быстроту реакции, сообразительность, логическое мышление и широкий спектр познаний в различных сферах. Подтверждением тому стали результаты выступлений: все 4 команды были отмечены дипломами, в том числе и самыми высокими наградами.

В игре «Брэйн ринг» команда «С миру по нитке», в состав которой вошли ученики СШ №1, стала бронзовым призером. А вот сборная учащихся из СШ №1 и №2 им. К.П.Орловского» под названием «В джазе только…», хоть и заняла 4 место, стала главной сенсацией турнира: девочки занимаются в клубе «Эрудит» всего 2 недели!..

Блестяще выступила команда «Не суть», состоящая из ребят из обеих городских школ. Кировчане стали победителями в «Своей игре», а в самой главной традиционной игре «Что? Где? Когда?» заняли 2-е место.

В возрастной категории «ювеналы» в тройку лидеров вошла команда «С миру по нитке», а команда учащихся СШ №1 «Мысли вслух» взяла «бронзу» в игре «Что? Где? Когда?».

И, наконец, главный успех. В общем зачете кировская команда «Не суть» была признана лучшей в области, завоевав кубок турнира! И это еще не все: ребята из команды «Не суть» завоевали «Кубок селфи» — главную награду мероприятия, которое проходило в рамках чемпионата области по интеллектуальным играм.

Так держать, кировчане!

Александр ХОХЛОВ.