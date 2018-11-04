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В деревне Вьюн Быховского района на кладбище есть три жернова

05.11.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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В деревне Вьюн Быховского района на кладбище есть три жерноваВ деревне Вьюн Быховского района на кладбище есть три жернова, из которых сделаны надгробия. Показал их съёмочной группе директор Быховского районного историко-краеведческого музея Сергей Жижиян. 
Два из жерновов лежит на земле, третий установлен вертикально. На двух камнях с большим трудом, но можно увидеть даты: 1702, 1783. Интересную деталь подчеркнул Сергей Жижиян: один из камней подписан кириллицей – он на могиле “раба божьего Федора”, а другой – латиницей, с аббревиатурой иезуитов.
Местные жители не помнят, на чьих могилах установлены жернова. Вьюн – одна из самых старинных деревень Быховщины, она известна с XVII века. Они предполагают, что это может быть могилы мельников.
 
 
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В деревне Вьюн Быховского района на кладбище есть три жернова, из которых сделаны надгробия. Показал их съёмочной группе директор Быховского
 
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