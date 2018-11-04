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Погода на Жлобинщине в ближайшие дни

05.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Погода на Жлобинщине в ближайшие дни

На Жлобинщине 6 и 7 ноября будет облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2, +3, местами +4 +6, днем +7 +12. 

Уровень воды в реке Днепр вырос за неделю на 11 см и составил на 4 ноября - 61 см.

По материалам Жлобинской метеостанции подготовила Людмила КРИЧКО.


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На Жлобинщине 6 и 7 ноября будет облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный 5-10...
 
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