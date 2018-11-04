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Гомель принимает международный чемпионат для людей с ограниченными возможностями

05.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Гомель принимает международный чемпионат для людей с ограниченными возможностями

Международный чемпионат для людей с ограниченными возможностями пройдет в Гомеле 5 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в региональном общественном объединении "Инвалиды-спинальники".

Торжественное открытие чемпионата между клубами "Вместе мы можем" (Гомель) и Freedom (Житомир) состоится в Гомельском областном центре олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. В программу соревнований включены армреслинг, настольный теннис, шахматы и бочче - спортивная игра на точность, принадлежащая к семье игр с мячом, близкая к боулингу, пентанку и боулзу.

На старт выйдут победители и участники областных этапов чемпионата, прошедших в Гомеле и Житомире.

Белорусский и украинский клубы созданы в рамках проекта "Укрепление международных контактов между организациями лиц с инвалидностью Украины и Беларуси для совместных решений в сфере интеграции людей с инвалидностью в спорт и туризм". Координаторы предоставляют такую возможность не только бывшим спортсменам-инвалидам, но и простым людям с инвалидностью, организуют для них достойный досуг. За счет бюджета проекта привлекают тренеров по танцам и баскетболу на колясках, армрестлингу, легкой атлетике, плаванию, бочче и настольному теннису.

Проект является частью программы территориального сотрудничества "Беларусь-Украина" между странами "Восточного партнерства".

Международный чемпионат пройдет при поддержке Гомельского облисполкома.

Фото invagomel.by

 

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Теги: Гомель
 
 
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Международный чемпионат для людей с ограниченными возможностями пройдет в Гомеле 5 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в региональном общественном...
 
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