Беларуская актриса Анна Хитрик рассказала, что у неё рак груди

Беларуская актриса Анна Хитрик рассказала на своей странице в Facebook, что борется с раком груди третьей степени. Она уже прошла через две химиотерапии, а впереди её ждут ещё шесть месяцев лечения и операция. Анна чувствует, что ей по силам победить болезнь − и после этого «я вернусь к вам сильная».

«Я думаю о том, что меня очень раздражает, когда я не могу поговорить с близкими правдиво, ничего не утаивая! Бесит, что я попала в то самое положение, когда отменяю встречи потому, что не хочу расспросов... Хочу всё сказать и поставить точку хотя бы в одном вопросе. Этот пост для тех кто меня любит-знает. Остальные могут его не читать. Рак груди... Третья стадия... Метастаз нет... Затронуты лимфы... Позади две химии... Впереди шесть месяцев химии и операция».

Как пишет Аня, «потом волосы отрастут, страх уйдет и я вернусь к вам сильная». Она надеется, что после выздоровления сможет помочь девушкам, которые оказались в такой же ситуации.

Анна Хитрик − беларуская актриса и музыкант. Ей 38 лет. После окончания Академии искусств в Минске работала в Купаловском театре, сотрудничала с Современным художественным театром. В 2006 году Анна вошла в состав музыкальной группы «Дети детей», а после её распада в 2010 году стала фронтвумен группы Sounduk. Осенью 2017 года вместе с мужем, актёром Сергеем Руденей, переехала в Израиль − ради сына Стёпы, которому поставили диагноз «аутизм».

Фото: stmegi.com