|
Беларусы просят Минздав вернуть в аптеки лекарства для астматиков
>
В конце прошлой недели
Как пишет женщина в тексте петиции, её сын − астматик, и за последний год у него было пять приступов. Сейчас он находится в устойчивой ремиссии благодаря лекарству. лечащий врач говорит, что ему ещё год нужно принимать «Монтелукаста 5» без перерыва. Но в последние месяцы есть перебои с поставками, хоть и в итоге семья получала коробочку вовремя. «Сегодня в районной аптеке мы не смогли получить необходимый препарат. Во всем Пуховичском районе нет препарата необходимой дозировки, да и в целом − одни остатки. Завозов не было давно», − пишет автор.
Напомним, в конце той недели
В пресс-службе объяснили, что лекарства могут отсутствовать из-за завершения регистрации в Беларуси. «Так как процедура государственной регистрации носит добровольный заявительный характер, Министерство здравоохранения не может обязать производителей регистрировать какие-либо конкретные лекарственные средства в определенный срок». Представители Минздрава посоветовали пользоваться другими лекарствами − хватает беларусских и зарубежных аналогов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце прошлой недели появилась информация, что в беларуских аптеках закончились импортные лекарства против простуды, а новые не завозят. Речь идёт про препараты...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)