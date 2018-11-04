Водитель VW, который насмерть сбил женщину в Ошмянах, скрылся и устроил еще одно ДТП, был пьян

Водитель легковушки, который в Ошмянском районе протаранил «Газель», а до этого насмерть сбил женщину и скрылся, был пьян. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.





В ходе выяснения обстоятельств двух ДТП , которые произошли 3 ноября в Ошмянах и Ошмянском районе, следователи установили, что около 06.40 на улице Красноармейской пьяный водитель Volkswagen Passat не справился с управлением, выехал на левый по ходу движения тротуар и совершил наезд на 77-летнюю пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась в учреждении здравоохранения.

Скрывшись с места ДТП, около 07.20 на трассе Борисов — Вилейка — Ошмяны 30-летний мужчина выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с «Газелью». В результате аварии водитель «Газели» и его 45-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Впоследствии женщине потребовалась госпитализация.





— Установлению обстоятельств произошедшего способствовал осмотр следователями с участием экспертов и сотрудников милиции мест дорожно-транспортных происшествий. Изъятые в ходе них и признанные вещественными доказательствами следы и объекты позволили установить взаимосвязь двух ДТП, — рассказали в СК.

Ошмянский РОСК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). С санкции прокурора к подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.