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В Гродно задержали мужчину, который подозревается в серии квартирных краж

05.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В Гродно на улице Домбровского молодой человек 1984 года рождения проник в квартиру и забрал оттуда деньги.  

 Подозреваемый проникал в дома через окна, которые были оставлены на проветривание. Затем аккуратно проходил по дому и забирал денежные средства. После совершения преступления молодой человек обратно закрывал окно так, чтобы у хозяев дома не сразу возникли подозрения. В некоторых случаях потерпевшие обнаруживали пропажу лишь спустя какое-то время, – пояснилзаместитель начальника ОУР Ленинского РОВД города Гродно майор милиции Сергей Зинченко. 

На данный момент задержанный злоумышленник подозревается в шести подобных эпизодах, четыре преступления на территории Ленинского и два на территории Октябрьского районов. 

 
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно на улице Домбровского молодой человек 1984 года рождения проник в квартиру и забрал оттуда деньги.
 
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