В Гродно задержали мужчину, который подозревается в серии квартирных краж

– Подозреваемый проникал в дома через окна, которые были оставлены на проветривание. Затем аккуратно проходил по дому и забирал денежные средства. После совершения преступления молодой человек обратно закрывал окно так, чтобы у хозяев дома не сразу возникли подозрения. В некоторых случаях потерпевшие обнаруживали пропажу лишь спустя какое-то время, – пояснилзаместитель начальника ОУР Ленинского РОВД города Гродно майор милиции Сергей Зинченко.
На данный момент задержанный злоумышленник подозревается в шести подобных эпизодах, четыре преступления на территории Ленинского и два на территории Октябрьского районов.