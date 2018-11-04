ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нарколабораторию ликвидировали в Гродно

05.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
Сотрудники УВД Миноблисполкома совместно с коллегами из Гродненской области при силовой поддержке бойцов ОМОН пресекли канал поставки прекурсоров для изготовления параметилэфидрона, прекращена деятельность крупной нарколаборатории. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома. 

Операция по задержанию проходила в Борисовском районе. Наркокурьером оказался 21-летний житель Червеня. По предварительной информации, криминальную работу он нашел в соцсетях. Изначально дилер работал закладчиком на один из интернет-магазинов наркотиков. Спустя некоторое время ему предложили стать не только распространителем, но и изготовителем психотропа. 

Необходимые для изготовления наркотика вещества молодой человек ввозил из России. "С его слов, через интернет он получал координаты тайников с ингредиентами, инструкции для последующего изготовления. Отправляясь на очередное задание, парень менял автомобили. Личный оставлял возле станции проката, а ехал на дело за рулем арендованной, - рассказали в УВД. - Интернет-магазин в свою очередь перечислял небольшие денежные вознаграждения на банковскую карточку для текущих расходов. Непосредственно оплату обещали в биткоинах. Однако денег дилер так и не увидел". 

Лаборатория по производству наркотика располагалась в съемной квартире в Гродно. Там оперативники обнаружили часть ингредиентов, а также необходимые предметы для последующей фасовки готовой продукции - весы, пакетики, изолента. Вместе с тем изъято более 60 г наркотика, который предназначался для реализации. "Готовый наркотик фасовался по 50-500 г. Затем оборудовались тайники и через интернет места закладок сообщались следующему звену. География распространения психотропа ориентирована на Минский район. Потребителями могли быть как жители района, так и столицы", - отметили в УВД. 

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК. Проводится расследование. 

Нарколабораторию ликвидировали в Гродно
Нарколабораторию ликвидировали в Гродно
Нарколабораторию ликвидировали в Гродно
 
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники УВД Миноблисполкома совместно с коллегами из Гродненской области при силовой поддержке бойцов ОМОН пресекли канал поставки прекурсоров для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-посол Польши остроумно ответил Лукашенко насчет военных баз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика