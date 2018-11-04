Белорусская финмилиция пресекла российско-украинский бизнес по поставке санкционной продукции в Россию

Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) по Минской области пресечена поставка санкционной продукции в Россию, которой на протяжении двух лет занималась группа украинцев и россиян, сказано в сообщении КГК.

По данным финансовой милиции, незаконный доход группы предпринимателей от поставки санкционной продукции в Россию составил Br300 тыс. (почти $150 тыс. - ИФ).

Руководил нелегальным бизнесом 32-летний гражданин Украины, он задержан и заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса Беларуси.

В сообщении отмечается, что предприниматели в 2017-2018 годах закупали в Польше и Украине плодоовощную продукцию и ввозили ее на территорию Беларуси для последующей реализации в России. По данным КГК, при этом использовались бухгалтерские документы четырех подконтрольных лжепредпринимательских структур и нескольких индивидуальных предпринимателей.

"В начале ноября текущего года оперативники финансовой милиции задержали две фуры с яблоками и томатами (изъято свыше 40 т). Эта поставка санкционной продукции оказалась последней для группы российских и украинских коммерсантов", - заявляют в КГК.

В настоящее время проводятся следственные действия. "В ходе обысков изъяты первичные учетные документы, печати и штампы, а также носители информации, свидетельствующие об осуществлении незаконной деятельности", - сказано в сообщении.