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СМИ назвали 2 декабря датой проведения второго тура президентских выборов в Грузии

05.11.2018 11:05 — Разное | Интерфакс  
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Второй тур президентских выборов состоится 2 декабря, сообщают в понедельник грузинские СМИ со ссылкой на источник в Центральной избирательной комиссии Грузии.

"В ЦИК рассматривается именно эта дата проведения второго тура выборов", - сообщают СМИ.

Между тем в ЦИК "Интерфаксу" не подтвердили и не опровергли эту информацию.

"В настоящее в ЦИК и судах рассматриваются жалобы, зафиксированные в ходе первого тура президентских выборов. Этот процесс должен завершиться до 17 ноября, после чего в ЦИК будет названа дата проведения второго тура выборов", - сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе.

Первый тур президентских выборов состоялся 28 октября. Ни один из 25 кандидатов в президенты не смог преодолеть 50-процентный барьер. Во втором туре выборов примут участие два кандидата - Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта" и набравшая - 38,6% голосов избирателей, и кандидат от бывшей партии власти "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, получивший поддержку - 37,7% избирателей.

 
 
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Второй тур президентских выборов состоится 2 декабря, сообщают в понедельник грузинские СМИ со ссылкой на источник в Центральной избирательной комиссии Грузии. "В...
 
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