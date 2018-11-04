СМИ назвали 2 декабря датой проведения второго тура президентских выборов в Грузии

Второй тур президентских выборов состоится 2 декабря, сообщают в понедельник грузинские СМИ со ссылкой на источник в Центральной избирательной комиссии Грузии.

"В ЦИК рассматривается именно эта дата проведения второго тура выборов", - сообщают СМИ.

Между тем в ЦИК "Интерфаксу" не подтвердили и не опровергли эту информацию.

"В настоящее в ЦИК и судах рассматриваются жалобы, зафиксированные в ходе первого тура президентских выборов. Этот процесс должен завершиться до 17 ноября, после чего в ЦИК будет названа дата проведения второго тура выборов", - сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе.

Первый тур президентских выборов состоялся 28 октября. Ни один из 25 кандидатов в президенты не смог преодолеть 50-процентный барьер. Во втором туре выборов примут участие два кандидата - Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта" и набравшая - 38,6% голосов избирателей, и кандидат от бывшей партии власти "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, получивший поддержку - 37,7% избирателей.