Экс-посол Польши остроумно ответил Лукашенко насчет военных баз



Лешек Шерепка

Напомним, наканунезаявил о возможной реакции Беларуси и России на американскую военную базу в Польше.- заявил Лукашенко на встрече с жителями поселка Болбасово.ответил на это в своем- написал Шерепка.Лешек Шерепка работал послом в Минске в 2011-2015 гг. В кризисное время белорусские власти «попросили» его покинуть Беларусь. Шерепка вынужден был уехать из страны вместе с- главой представительства Евросоюза в Беларуси.После того как ситуация стала спокойнее, посол вернулся в Беларусь.