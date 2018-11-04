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Экс-посол Польши остроумно ответил Лукашенко насчет военных баз

05.11.2018 11:37 — Разное | UDF  
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Лешек Шерепка
Бывший посол Польши в Беларуси Лешек Шерепка ответил на своей странице в Фейсбуке на заявление Александра Лукашенко по поводу военных баз.

Напомним, накануне Александр Лукашенко заявил о возможной реакции Беларуси и России на американскую военную базу в Польше.

«Я министру иностранных дел сказал - он выступал у нас в Минске: мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не нужно создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать», - заявил Лукашенко на встрече с жителями поселка Болбасово.

Лешек Шерепка ответил на это в своем Фейсбуке:

«Уважаемый Александр Григорьевич, у нас нет лишних баз, зато не хватает нужных. Если российские солдаты выйдут из Грузии, Украины и из Беларуси, тогда можно будет торговаться. А пока это у вас есть повод торговаться с Москвой за большие дотации», - написал Шерепка.

Лешек Шерепка работал послом в Минске в 2011-2015 гг. В кризисное время белорусские власти «попросили» его покинуть Беларусь. Шерепка вынужден был уехать из страны вместе с Майрой Мора - главой представительства Евросоюза в Беларуси.

После того как ситуация стала спокойнее, посол вернулся в Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Лешек Шерепка ответил в Фейсбуке на заявление Лукашенко по поводу военных баз.
 
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