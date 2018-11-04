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Девушка в США скончалась из-за "почти забытого заболевания"

05.11.2018 11:29 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
23-летняя Саманта Скотт училась в университете штата Канзас (Kansas State University, США) и профессионально занималась греблей. Девушка скончалась от редкой бактериальной инфекции, которую изначально приняли за простое воспаление миндалин. Об этом пишет Live Science.

Несколько недель назад Саманта почувствовала недомогание — у нее сильно заболело горло. Девушка решила, что это простое воспаление миндалин (тонзиллит). При этом заболевании на самом деле наблюдается боль в горле, в том числе при глотании, и лихорадка. Но ситуация оказалась хуже — позже у девушки диагностировали болезнь, называемую синдромом Лемьера. 27 октября Саманта скончалась.

Девушка в США скончалась из-за "почти забытого заболевания"

Бактерии Fusobacterium necrophorum. Источник: CDC/ Dr. Lillian V. Holdeman

Синдром Лемьера — бактериальная инфекция, которая развивается в горле и вызывает схожие с тонзиллитом симптомы. Затем у заболевшего воспаляется внутренняя яремная вена, уносящая кровь от шеи и головы, — так инфекция попадает в кровоток. В докладе об аналогичном случае от 2006 года синдром Лемьера назвали «почти забытым» заболеванием.

Наиболее частой причиной возникновения болезни являются бактерии Fusobacterium necrophorum. Одна из теорий гласит, что некоторые вирусы и другие инфекции позволяют этим бактериям «вторгнуться» в слизистую оболочку горла человека.

Болезнь лечится антибиотиками, но из-за проблем с диагностикой часто бывает уже слишком поздно — для эффективного лечения нужны быстрые действия, задержка на четыре-пять дней «приводит к значительно худшим результатам».

Семья Саманты организовала кампанию GoFundMe, чтобы покрыть расходы на медицинские счета и похороны. Они также собираются открыть стипендиальный фонд от имени Саманты для команды гребцов штата Канзас.

 
 
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23-летняя Саманта Скотт училась в университете штата Канзас и занималась греблей.
 
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