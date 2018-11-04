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Неплательщики “дорожного сбора” будут возмещать его в двойном размере
Улица Бобруйская в Минске
Хорошая новость: за неуплату госпошлины за допуск к участию в дорожном движении не будут штрафовать. По словам министра финансов Максима Ермоловича, транспортный налог “не будет являться налоговым платежом”. А “неналоговый характер платежа совершенно исключает применение каких-либо штрафов к плательщику за неуплату этого сбора”.
Плохая новость: санкции за участие в дорожном движении без уплаты “дорожного сбора” всё-таки есть. Правительство предлагает наказывать нарушителей уплатой сбора в двукратном размере.
“Система контроля — она все равно сохраняется и уже предполагает совершенно новый порядок, новый уровень контроля, в том числе с использованием систем фотофиксации и видеонаблюдения, которые будут фиксировать использование транспортного средства без уплаты этого сбора”, —
Министр подтвердил, что платёж не будет привязан к техосмотру. Уплата сбора предусмотрена на период, начиная от одного месяца. Платёж можно будет сделать через ЕРИП, после этого гражданин получает право пользоваться дорожной инфраструктурой.
Размер сбора система будет рассчитывать автоматически на основании данных о транспортном средстве. Информация об уплате сбора будет перадаваться заинтересованным государственным органам. И будет осуществляться контроль. А неплательщиков будут искать с помощью камер видеофиксации.
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О "дорожном сборе" есть две новости: хорошая и плохая.
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