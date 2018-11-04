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Неплательщики “дорожного сбора” будут возмещать его в двойном размере

05.11.2018 11:03 — Разное | UDF  
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Улица Бобруйская в Минске
О “дорожном сборе” есть две новости: хорошая и плохая.

Хорошая новость: за неуплату госпошлины за допуск к участию в дорожном движении не будут штрафовать. По словам министра финансов Максима Ермоловича, транспортный налог “не будет являться налоговым платежом”. А “неналоговый характер платежа совершенно исключает применение каких-либо штрафов к плательщику за неуплату этого сбора”.

Плохая новость: санкции за участие в дорожном движении без уплаты “дорожного сбора” всё-таки есть. Правительство предлагает наказывать нарушителей уплатой сбора в двукратном размере.

“Система контроля — она все равно сохраняется и уже предполагает совершенно новый порядок, новый уровень контроля, в том числе с использованием систем фотофиксации и видеонаблюдения, которые будут фиксировать использование транспортного средства без уплаты этого сбора”, рассказал Максим Ермолович в "Главном эфире" телеканала “Беларусь 1”.

Министр подтвердил, что платёж не будет привязан к техосмотру. Уплата сбора предусмотрена на период, начиная от одного месяца. Платёж можно будет сделать через ЕРИП, после этого гражданин получает право пользоваться дорожной инфраструктурой.

Размер сбора система будет рассчитывать автоматически на основании данных о транспортном средстве. Информация об уплате сбора будет перадаваться заинтересованным государственным органам. И будет осуществляться контроль. А неплательщиков будут искать с помощью камер видеофиксации.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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О "дорожном сборе" есть две новости: хорошая и плохая.
 
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