InformNapalm: Россия создаёт ещё одну воинскую часть на границе с Беларусью

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До Костюковичей оттуда 80 км, а до Могилёва — 230. Ранее о таких же планах сообщали и региональные российские СМИ.По мнению аналитиков, часть в Унечи будет выполнять задачи материально-технического обеспечения: хранение боеприпасов, техники и т. д. Количество военнослужащих, по предварительным оценкам, составит до 500 человек.Таким образом, это будет уже третий российский военный объект вдоль границы с Беларусью: ранее сообщалось о формировании мотострелковой бригады в Клинцах Брянской области и мотострелковой дивизии в Ельне Смоленской области.