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InformNapalm: Россия создаёт ещё одну воинскую часть на границе с Беларусью

05.11.2018 11:00 — Разное | UDF  
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Фото: REUTERS
Сайт "Інформнапалм" сообщает ещё об одной российской воинской части. Ресурс анализирует сведения из открытых источников и утверждает, что новая часть появится в Унечи, что в 48 километрах от белорусской границы.

До Костюковичей оттуда 80 км, а до Могилёва — 230. Ранее о таких же планах сообщали и региональные российские СМИ.

По мнению аналитиков, часть в Унечи будет выполнять задачи материально-технического обеспечения: хранение боеприпасов, техники и т. д. Количество военнослужащих, по предварительным оценкам, составит до 500 человек.

Таким образом, это будет уже третий российский военный объект вдоль границы с Беларусью: ранее сообщалось о формировании мотострелковой бригады в Клинцах Брянской области и мотострелковой дивизии в Ельне Смоленской области.

 
 
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Таким образом, это будет уже третий российский военный объект вдоль границы с Беларусью.
 
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