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Криминальный авторитет Вася Картавый задержан за вооруженное нападение на офицера

05.11.2018 10:58 — Разное | UDF  
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Фото с сайта obozrevatel.com
Бывший нардеп и криминальный авторитет Вася Картавый задержан за вооруженное нападение на офицера.
Офицер, приехавший в Святогорск на отдых, стал жертвой вооруженного нападения. Двое вооруженных мужчин, один из которых представился смотрящим за городом, требовали платить им деньги, приставляли пистолет к голове потерпевшего и угрожали застрелить его и еще двух человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный сайт 62.ua.

В ходе полицейской операции сотрудники управления стратегических расследований в Донецкой области и спецподразделения КОРД по процессуальному руководству прокуратуры привлекли злоумышленников к ответственности. Сообщает ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались бывший нардеп из Донецка, связанный с криминальными кругами, и ранее судимый мошенник, а сейчас руководитель частной охранной структуры и сомнительной общественной организации.

Оперативники установили, что 26 августа злоумышленники устроили в лодочном прокате Святогорска конфликт с потерпевшим, выдвигая претензии, за аренду лодки следует платить им. Мужчины утверждали, что они являются собственниками проката и всего, что есть на набережной. При этом старший представился местным криминальным авторитетом по имени Вася Картавый.

Нападавшие взяли на прицел военнослужащего и двух работников проката со словами "Я вас здесь всех положу". В это время работа предприятия была парализована. Однако пострадавший дал отпор подозреваемым и они ушли, пригрозив ему дальнейшей расправой.

В ходе досудебного расследования полицейские выяснили, что никаких документов на земельный участок или имущество дебоширы не имели.

Экс-депутат, известный в бизнес-структурах региона, сейчас возглавляет коммунальное предприятие в Славянском районе. Его сообщник - выходец из АР Крым, где он был судим за мошенничество, подделку документов и ДТП.

По имеющейся информации, мужчина под прикрытием общественной организации, созданной якобы для помощи участникам АТО, собирает дань с предпринимателей и занимается крышеванием. Кроме того, ему подчинен частный отряд охраны, среди работников которого - боевик, судимый за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Нападение на офицера квалифицированный по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Подозреваемые проверяются на причастность к другим уголовным преступлениям.

Как пишет "ОстроВ", под прозвищем Вася Картавый известен только один человек – бывший нардеп от Партии регионов Василий Стельмашенко.

Я вас здесь всех положу: бывший нардеп и криминальный авторитет Вася Картавый задержан за вооруженное нападение на офицера 01

Криминальный авторитет Вася Картавый задержан за вооруженное нападение на офицера

По информации СМИ, Стельмашенко является известным на Донбассе криминальным авторитетом. В 1983 году РОВД Донецка возбудил против него уголовное дело по статье "мошенничество". Дело было передано в суд, его дальнейшая судьба неизвестна. В 2005 году появилась информация, что Стельмашенко являлся членом ОПГ братьев Кушниров, причастных к убийствам Вадима Гетьмана, Ахатя Брагина и Евгения Щербаня.

Криминальный авторитет Вася Картавый задержан за вооруженное нападение на офицера

Стельмашенко также известен из-за драки в Верховной Раде 27 апреля 2010 года после ратификации так называемых харьковских соглашений, когда избил тогдашнего нардепа Олеся Дония.

 
 
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Офицер, приехавший в Святогорск на отдых, стал жертвой вооруженного нападения.
 
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