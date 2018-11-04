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Торги открылись ростом доллара до максимума за 24 дня
Иллюстративное фото
Значение валютной корзины упало на 0,15% на старте торгов 5 ноября.
По информации banki24.by на 10:09:
Средневзвешенный курс доллара вырос на 0,0066 рубля до 2,1237 BYN/USD.
Предыдущие два дня доллар дешевел и потерял всего 0,0025 рубля. Рост в начале торгов позволил американской валюте подорожать до максимума за последние 24 дня.
Средневзвешенный курс евро снизился всего на 0,0002 рубля до 2,4205 BYN/EUR.
Средневзвешенный курс российского рубля обвалился на 0,0144 рубля до 3,2128 BYN/100 RUB. Это минимальный уровень за последние 12 дней.
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Российский рубль обвалился.
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