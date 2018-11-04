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Процентные ставки в белорусских банках достигли дна. Что будет дальше со ставками по кредитам?
Средняя процентная ставка по новым банковским кредитам достигла исторического минимума. При этом власти ожидают, что в 2019 году ставки на денежном рынке снижаться не будут. Эксперты предполагают, что процентные ставки по кредитам и вкладам могут даже вырасти.
Ставка на удержание инфляции
Как свидетельствует
Вместе с тем, в будущем году, по информации БелаПАН, Нацбанк не ожидает дальнейшего снижения процентных ставок.
Проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2019 год предусматривает, что в конце будущего года средняя процентная ставка по новым кредитам будет находиться в диапазоне 11-11,25%, то есть примерно на нынешнем уровне.
Мало этого, Нацбанк ожидает, что в декабре 2019-го процентная ставка рефинансирования составит 9,5-10% годовых, то есть практически не изменится по сравнению с нынешним уровнем. К слову, с июня ставка рефинансирования, которая определяет другие ставки на денежном рынке, находится на уроне 10%.
Нацбанк сейчас не видит возможностей для дальнейшего снижения процентных ставок.
«Для удержания инфляции в пределах 5% — целевого ориентира на 2019-2020 годы — в ближайшей перспективе требуется сохранение сложившихся монетарных условий, и в частности — поддержание процентных ставок в экономике на уровне текущих значений», —
В опубликованном на прошлой неделе докладе начальника главка Нацбанка на последнем расширенном правлении говорится, что «развитие белорусской экономики происходит в условиях ухудшения внешней конъюнктуры». Представитель Нацбанка в этой связи указал на усиление неопределенности на мировых финансовых рынках и геополитической напряженности.
Снижать процентные ставки на внутреннем рынке не позволяет также и ускорившаяся в третьем квартале инфляция. Если по итогам июня рост потребительских цен в годовом выражении составлял 4,1%, то по итогам сентября — 5,6%.
В этом году Нацбанк совместно с правительством
«В среднесрочной перспективе просматривается снижение инфляции до 4%, о большем пока речь не идет», — рассказал БелаПАН высокопоставленный собеседник в правительственных кругах.
Поскольку планов по радикальному снижению инфляции у властей нет, то и рассчитывать на заметное снижение процентных ставок тоже не стоит. Аналитики допускают противоположный сценарий.
Повысим ставку — удержим валютный курс?
После
«В условиях высокой волатильности на валютных рынках Центробанк России и Нацбанк Казахстана уже пошли на этот шаг. Мы не исключаем возможность того, что Беларусь до конца года также примет подобное решение», — предполагают аналитики российского «Сбербанка».
Белорусские экономисты считают, что процентные ставки на денежном рынке Беларуси достигли дна. Возможности их снижения по рублевым кредитам и вкладам практически исчерпаны, считает старший аналитик форекс-брокера «Альпари» Вадим Иосуб.
Он обратил внимание, что Нацбанку необходимо сохранять привлекательность рублевых вкладов на фоне решений Федеральной резервной системы США, которая в этом году поднимает учетную ставку.
«Нельзя в Беларуси создать стоимость долларового ресурса в отрыве от его стоимости в мире. В условиях роста процентных ставок по долларовым инструментам ставки по рублевым депозитам снижать нельзя, так как это приведет к оттоку последних из банковской системы», — объясняет Вадим Иосуб.
По мнению экспертов, вполне возможно, что в 2018-2019 годы процентные ставки на денежном рынке Беларуси придется повышать в случае, если западные санкции будут приводить к дальнейшему оттоку капитала из России.
«В случае дальнейшего оттока иностранного капитала из России Беларусь может быть вынуждена увеличить процентные ставки на внутреннем рынке. Это позволит повысить привлекательность рублевых сбережений и снизить давление на обменный курс белорусского рубля», — предполагает старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.
Теоретически, отмечает он, возможности дальнейшего снижения процентных ставок могли бы появиться в случае существенного замедления инфляционных процессов в стране. Однако такой сценарий маловероятен, считает эксперт.
«С учетом того, что государство сокращает объемы субсидирования жилищно-коммунальных, транспортных услуг и планирует
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Нацбанк не прогнозирует дальнейшего снижения процентных ставок в 2019 году.
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