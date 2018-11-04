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Процентные ставки в белорусских банках достигли дна. Что будет дальше со ставками по кредитам?

05.11.2018 11:36 — Разное | Tut.by  
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Средняя процентная ставка по новым банковским кредитам достигла исторического минимума. При этом власти ожидают, что в 2019 году ставки на денежном рынке снижаться не будут. Эксперты предполагают, что процентные ставки по кредитам и вкладам могут даже вырасти.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ставка на удержание инфляции

Как свидетельствует статотчетность Нацбанка, опубликованная на прошлой неделе, в сентябре средняя процентная ставка по новым банковским кредитам в нацвалюте составила 11,22% годовых. Следует отметить, что это самая низкая процентная ставка по новым кредитам (без учета льготных) за всю историю страны.

Вместе с тем, в будущем году, по информации БелаПАН, Нацбанк не ожидает дальнейшего снижения процентных ставок.

Проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2019 год предусматривает, что в конце будущего года средняя процентная ставка по новым кредитам будет находиться в диапазоне 11-11,25%, то есть примерно на нынешнем уровне.

Мало этого, Нацбанк ожидает, что в декабре 2019-го процентная ставка рефинансирования составит 9,5-10% годовых, то есть практически не изменится по сравнению с нынешним уровнем. К слову, с июня ставка рефинансирования, которая определяет другие ставки на денежном рынке, находится на уроне 10%.

Нацбанк сейчас не видит возможностей для дальнейшего снижения процентных ставок.

«Для удержания инфляции в пределах 5% — целевого ориентира на 2019-2020 годы — в ближайшей перспективе требуется сохранение сложившихся монетарных условий, и в частности — поддержание процентных ставок в экономике на уровне текущих значений», — заявил начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин.

В опубликованном на прошлой неделе докладе начальника главка Нацбанка на последнем расширенном правлении говорится, что «развитие белорусской экономики происходит в условиях ухудшения внешней конъюнктуры». Представитель Нацбанка в этой связи указал на усиление неопределенности на мировых финансовых рынках и геополитической напряженности.

Снижать процентные ставки на внутреннем рынке не позволяет также и ускорившаяся в третьем квартале инфляция. Если по итогам июня рост потребительских цен в годовом выражении составлял 4,1%, то по итогам сентября — 5,6%.

В этом году Нацбанк совместно с правительством рассчитывает удержать инфляцию в пределах прогнозных 6%, а в 2019 году планирует снизить ее до 5%. Однако планов по снижению инфляцию до уровня стран Евросоюза у белорусских властей нет. Напомним, в Евросоюзе инфляция в сентябре составила в годовом выражении 2,2%.

«В среднесрочной перспективе просматривается снижение инфляции до 4%, о большем пока речь не идет», — рассказал БелаПАН высокопоставленный собеседник в правительственных кругах.

Поскольку планов по радикальному снижению инфляции у властей нет, то и рассчитывать на заметное снижение процентных ставок тоже не стоит. Аналитики допускают противоположный сценарий.

Повысим ставку — удержим валютный курс?

После снижения ставки рефинансирования с 10,5% до 10% в июне Нацбанк больше не корректировал ее значение. В сентябре было принято решение не трогать учетную ставку. Следующий раз этот вопрос будет рассматриваться в декабре, и зарубежные эксперты отмечают, что на фоне ускорения инфляции в Беларуси растет вероятность повышения Нацбанком ставки рефинансирования.

«В условиях высокой волатильности на валютных рынках Центробанк России и Нацбанк Казахстана уже пошли на этот шаг. Мы не исключаем возможность того, что Беларусь до конца года также примет подобное решение», — предполагают аналитики российского «Сбербанка».

Белорусские экономисты считают, что процентные ставки на денежном рынке Беларуси достигли дна. Возможности их снижения по рублевым кредитам и вкладам практически исчерпаны, считает старший аналитик форекс-брокера «Альпари» Вадим Иосуб.
 «В пользу этого вывода говорит тот факт, что в сентябре 2018-го впервые с середины прошлого года пусть и незначительно, но уменьшились рублевые вклады. Поэтому Нацбанку теперь нужно проводить очень аккуратную процентную политику, чтобы не получить проблем на рынке депозитов», — считает Иосуб.

Он обратил внимание, что Нацбанку необходимо сохранять привлекательность рублевых вкладов на фоне решений Федеральной резервной системы США, которая в этом году поднимает учетную ставку.

«Нельзя в Беларуси создать стоимость долларового ресурса в отрыве от его стоимости в мире. В условиях роста процентных ставок по долларовым инструментам ставки по рублевым депозитам снижать нельзя, так как это приведет к оттоку последних из банковской системы», — объясняет Вадим Иосуб.

По мнению экспертов, вполне возможно, что в 2018-2019 годы процентные ставки на денежном рынке Беларуси придется повышать в случае, если западные санкции будут приводить к дальнейшему оттоку капитала из России.

«В случае дальнейшего оттока иностранного капитала из России Беларусь может быть вынуждена увеличить процентные ставки на внутреннем рынке. Это позволит повысить привлекательность рублевых сбережений и снизить давление на обменный курс белорусского рубля», — предполагает старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.
Учитывая сложную внешнюю конъюнктуру, даже сохранение ставки рефинансирования в 2019 году на текущем уровне (10%) можно будет считать положительным результатом деятельности Нацбанка, говорит эксперт.

Теоретически, отмечает он, возможности дальнейшего снижения процентных ставок могли бы появиться в случае существенного замедления инфляционных процессов в стране. Однако такой сценарий маловероятен, считает эксперт.

«С учетом того, что государство сокращает объемы субсидирования жилищно-коммунальных, транспортных услуг и планирует повышать тарифы на такие услуги, этот инфляционный навес еще долго будет сохраняться. Поэтому в обозримой перспективе вести речь о снижении в Беларуси инфляции до уровня стран ЕС не приходится», — резюмировал Дмитрий Крук.

 
 
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Нацбанк не прогнозирует дальнейшего снижения процентных ставок в 2019 году.
 
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