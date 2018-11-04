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Флойд Мейвезер проведет бой в ММА-промоушене в 2018 году. Официально

05.11.2018 11:33 — Разное | Tut.by  
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Сегодня ночью японская ММА-организация RIZIN провела пресс-конференцию, посвященную турниру RIZIN 14. Никого бы это не волновало, но с самого начала на пресс-конференции появился Флойд Мейвезер-младший, и президент организации начал говорить слова благодарности Флойду за то, что он «выбрал нашу организацию для проведения боя».


Фото: Reuters

— RIZIN проделывает отличную работу с бойцами в Японии. Я надеюсь дать вам хорошее шоу 31 декабря, но мои отношения с промоушеном не заканчиваются на этом. В будущем мы выйдем на мировой уровень, — заявил сам Флойд Мейвезер-младший.

Также Флойд анонсировал событие в своем инстаграм-аккаунте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

December 31st 2018 #Tokyo

Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather) 4 Ноя 2018 в 6:26 PST

Это дебют Флойда в ММА?

Пока нет данных о правилах боя. Поэтому заголовки российских изданий в стиле «Флойд Мейвезер объявил о дате дебюта в ММА» пока выглядят странно (кто удивлен?). Все, что известно на данный момент, — это дата и место поединка плюс соперник Флойда. Турнир пройдет 31 декабря на знаменитой «Сайтама Арене». Соперником Мейвезера станет 20-летний японец Теншин Нацукава. Это будет первый бой в профессиональной карьере Флойда, который пройдет за пределами США.

До сих пор непонятно, по каким правилам пройдет поединок: бокса, кикбоксинга или ММА. Кроме того, нет данных о весовой категории, перчатках, количестве раундов, системе продажи поединка и, самое главное, кто заплатит Флойду.

Президент организации заявил на пресс-конференции, что поединок пройдет по «специальным правилам». Никаких уточнений не было.

Что такое RIZIN?

Это японская организация, которая проводит бои по смешанным единоборствам и кикбоксингу. По сути, они являются очередной попыткой создать аналог легендарных Pride и Dream, бывших крупнейших мировых лиг. Промоушен активно привлекает мировых звезд ММА, которые были популярны во времена пика японских ММА. Именно на турнире RIZIN в 2015 году после трехлетнего перерыва возобновил карьеру Федор Емельяненко. Тогда он провел бой против неизвестного кикбоксера Джайдипа Сингха, на момент боя имевшего рекорд в ММА 2 победы в 2 боях.

В организации выступали такие бойцы, как Мирко КроКоп Филлипович, Мухаммед Лаваль, Энди Сауэр, Питер Аертс, Йен Маккол, Мелвин Гиллард, Диего Брандао.

Кто такой Теншин Нацукава?

Будущему сопернику Флойда всего 20 лет, и он провел всего 4 боя в ММА. Во всех 4 он одержал победу. Основная часть карьеры Теншина прошла в кикбоксинге — 20 боев без поражений.

В последний раз японец победил бывшего претендента на титул UFC Киочи Хоригучи в бою по правилам кикбоксинга.

— Никто не смог победить моего будущего оппонента. Я надеюсь быть тем человеком, кто сотворит историю. Мой удар может изменить историю, так что следите за событиями, — сказал молодой японец.

Хайлайт японца на YouTube

Вы не придумываете?

Нет, вот видео пресс-конференции. Флойд появляется на четырнадцатой минуте.

 
 
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Японская ММА-организация RIZIN провела пресс-конференцию, посвященную турниру RIZIN 14. С самого начала на пресс-конференции появился Флойд Мейвезер-младший.
 
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