ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Менты»-рекордсмены. Что стало с актёрами сериала «Улицы разбитых фонарей»

05.11.2018 11:44 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
«Менты»-рекордсмены. Что стало с актёрами сериала «Улицы разбитых фонарей»
Кадры из сериала «Улицы разбитых фонарей». © / Коллаж АиФ / Фото из открытых источников

Александр Лыков — «Казанова»

Вообще-то, актер Александр Лыков до выхода на экраны сериала «Менты. Улицы разбитых фонарей» сыграл более чем в 20 фильмах. Но по-настоящему известным стал после роли капитана милиции Владимира Казанцева по прозвищу «Казанова».

По словам артиста, его жизнь после сериала изменилась кардинально. «Нас принимали как космонавтов, — рассказывал в интервью „АиФ“ Лыков. — Это было нечто феерическое, сейчас вообще мало у кого есть такая популярность. Фантасмагория какая-то творилась! Мы были героями... А ещё меня перестали забирать на улице в милицию».

До «Ментов», как говорит артист, его забирали в отделение по ошибке: «я был похож на криминальный элемент». После роли Казановы конфликтов с милиционерами больше не было: «Стало полегче, теперь среди них много моих товарищей, меня все знают».

«Менты»-рекордсмены. Что стало с актёрами сериала «Улицы разбитых фонарей»
Три смерти и один развод. Что стало с актерами сериала «Дальнобойщики»?
Подробнее

Как признаётся актер, в его жизни случалось немало сложных ситуаций из-за «неугомонного характера». Были среди прочих и проблемы с «зеленым змием». Алкоголем Лыков снимал стресс, как он признался «АиФ» в одном из интервью: «Это было время, когда ещё все пили достаточно... Такой распространённый эффект ещё советского кино. Но тогда информация об этом во вне не утекала. Все умели как-то держаться. Вот я знаю, что человек этот пьёт, но делает это незаметно. Но если алкоголь сильный, то всё внутри разрушается. И воля кончится довольно быстро. Так оно и происходит у людей выпивающих».

Актёру помогла справиться с алкогольной зависимостью семья. Жену Аллу Лыков считает ангелом-хранителем. «Слава богу, семья сохранилась, это тоже редкий случай. Потому что она подвергалась серьёзным испытаниям. Было время, когда я уезжал. Случались у меня такие сильные движения. И всё равно каждый раз семейный кризис переживается как абсолютный распад».

«Менты»-рекордсмены. Что стало с актёрами сериала «Улицы разбитых фонарей» На 39-м году жизни внезапно скончался актёр Владислав Галкин

Как говорит Александр Лыков, очень сильно его поменяла вера, к которой он пришел: «Меня поймут только те, кто смерть свою видел. Если бы не вера, уже и не было бы меня. Наверное, как и моих друзей, таких же неостановимых. Влад Галкин был такой, Андрей Панин был такой. Я на самом деле путь долгий прошёл, прежде чем к вере обратился».

Одно время Лыков даже собирался уйти в монастырь. Но не выдержал тех сложнейших условий существования, как он сказал в интервью корреспонденту «АиФ»: «Это ведь добровольная каторга. В монастыре проходят одно упражнение — называется „послушание“. У тебя нет никакой своей воли, делаешь только то, что тебе говорят. И никто тебя там не любит вообще-то».

Помимо всего прочего, в монастыре тебя мысли одолевают: «А чего я сюда пришёл, что я тут вообще делаю? У меня столько всего, я такой талантливый!.. И вообще, я ещё на самом деле мужчина!»

Сегодня Лыков по-прежнему невероятно востребован в сериалах и счастлив с женой, которая является его директором. Скоро на НТВ выйдет приключенческая комедия «Неуловимые», где Лыков сыграет на этот раз «антимента» — легендарного черноморского вора Лаврика.


«Менты»-рекордсмены. Что стало с актёрами сериала «Улицы разбитых фонарей»
Александр Лыков. Фото: www.globallookpress.com

Юрий Кузнецов — «Мухомор»

Говорящий о себе «я не талантливый, а добросовестный», зубр советского кинематографа Юрий Кузнецов играл в сериале «Менты» начальника РУВД Юрия Александровича Петренко по прозвищу «Мухомор» в 1-5 сезонах. Для актёра этот сериал стал своеобразным рубежом: во-первых, наконец закончилась эпоха безденежья, а во-вторых, у них со второй женой, архитектором Ириной, родился поздний, невероятно желанный ребенок — дочь Александра. «Ее год рождения стал для меня счастливым, — рассказывал в одном из интервью Кузнецов. — Помимо невероятной популярности, которая на меня обрушилась после роли Мухомора, я получил ещё и серьезный материальный бонус, смог наконец раздать многочисленные долги. Мы сняли комнату в городе Пушкин, где провели первые три года Сашкиной жизни».

Секрет популярности Мухомора он объясняет тем, что к любому своему персонажу подходит с юмором. «Прототипов не было, однако служивые ребята мне говорили, что их начальник такой же — бум-бум», — говорил Кузнецов.

К сожалению, супруга артиста страдала диабетом и рано ушла из жизни. Это едва не свело в могилу и самого Кузнецова, у него начались серьезные проблемы со здоровьем, он пережил несколько микроинсультов. Вытащила его из страшной депрессии после смерти любимой только ответственность за дочь.

«Менты»-рекордсмены. Что стало с актёрами сериала «Улицы разбитых фонарей» Прекрасно и трудно дышать. Рецензия на фильм «Человек, который удивил всех»

 

Сейчас Кузнецов по-прежнему живёт в Санкт-Петербурге, но постоянно ездит в киноэкспедиции — он очень востребован. В данный момент актёр снимается в картине Александра Велединского по роману Захара Прилепина «Обитель». А последняя премьера с участием Кузнецова — нашумевший и взявший массу наград «Человек, который удивил всех». В личной жизни Юрий Александрович никаких перемен не хочет: «Я свое отбоялся и отрадовался. Хотя, конечно, на мир продолжаю смотреть позитивно, радуюсь приходу весны, солнышку, Сашиным победам», — говорит мэтр в своих интервью.


«Менты»-рекордсмены. Что стало с актёрами сериала «Улицы разбитых фонарей»
Юрий Кузнецов. Фото: www.globallookpress.com

Сергей Селин — капитан милиции Анатолий Дукалис

В принципе, пусть отдаленно, но всё же отношение к органам правопорядка Селин имел — один из его двоюродных братьев отучился в Высшей школе милиции и дослужился до звания подполковника милиции. Сам же актер на экране остановился на звании капитана. По его признанию, на съёмках в «Улицах разбитых фонарей» он согласился потому, что нужно же было где-то сниматься! Ну, сваяют очередной, как он выразился, «пустячок», заплатят гонорар — и слава Богу. Да и компания вроде подбирается на проекте неплохая. Но «пустячок» обернулся всероссийской славой и — определённым «штампом» в профессии. В течение довольно долгого времени Селина звали (и он соглашался!) на роли всевозможных ментов — и серьезные, и комедийные. А в сериале «Литейный, 24» его героя еще и звали Сергей Селин. В начале 2000-х Сергей развелся с первой супругой, которая долгие годы выступала в роли не только жены, но и агента, женился на сотруднице налоговых органов, стал отцом двоих детей. И недавно вновь взялся за старое — согласился вновь сыграть сотрудника органов в сериале «Глаза в глаза», да еще и «пошел на повышение». Ему досталась роль начальника спецгруппы при Следственном комитете Крылова. В проект, как признается сам актёр, он входил не без опасений: «Я давно не играл роль работника силовых структур, а тут надо было вспомнить их манеру, голос, взгляд. Ведь человек, который уже достиг высокой должности, и разговаривает по-другому, и взгляд у него суровей. Первые две сцены я внедрялся в роль, приживался, ну а потом всё пошло как по маслу».


«Менты»-рекордсмены. Что стало с актёрами сериала «Улицы разбитых фонарей»
Сергей Селин. Фото: www.globallookpress.com

Алексей Нилов — капитан милиции Андрей Ларин

Вот уж для кого сериал стал роковым, так это для Алексея Нилов. Казалось бы, мальчик, у которого папа — актёр, а крестный отец — Евгений Жариков, должен был бы иметь в крови «антидот» против «звездной болезни». Но у Нилова иммунитет к искушению медными трубами оказался пониженным. Долгие годы зрители судачили не столько о его актёрских работах, сколько о скандалах, в которых он оказался замешан. То Нилов менял женщин, уходя от актрисы к певице, а от певицы снова к актрисе. То бросил уже официальную жену Ирину Климову с грудным ребенком выживать в Москве и уехал в Питер. То откровенничал в интервью, что на съемочной площадке все пьют беспробудно. Алкоголь в итоге стал причиной пережитой им клинической смерти. Сам он хвалился, что не раз балансировал на грани небытия, и каждый раз удачно. Но в канун 2007-го года его зацепило серьезно: врачи боролись за его жизнь почти две недели.

«Последнее китайское предупреждение», посланное судьбой, сработало. Нилов бросил пить. Снова женился — на сей раз на портнихе и на сей раз серьезно: еще и обвенчался. Достаточно много снимается и даже попробовал перейти «на ту сторону баррикад» — в сериале «Высокие ставки» сыграл криминального авторитета, владельца подпольного казино по прозвищу «Космонавт».


«Менты»-рекордсмены. Что стало с актёрами сериала «Улицы разбитых фонарей»
Алексей Нилов. Фото: www.globallookpress.com

Михаил Трухин — Вячеслав Волков

В сериалах его герой удачно дорос от лейтенанта до майора, начальника убойного отдела. А в реальной жизни Трухин (как и его коллеги Константин Хабенский и Михаил Пореченковым, с которыми он играл в питерском Театре Ленсовета в спектакле «В ожидании Годо», на который ломилась все женское население города на Неве) совершил очень удачное путешествие из Петербурга в Москву, в труппу МХТ им. Чехова, куда их троих позвал сам Олег Табаков. Они так и играли «питерской тройкой» в «Гамлете», который поставил Юрий Бутусов. Сейчас Трухин занят в лучших мхатовских спектаклях. Со второй женой воспитывает дочку Соню, а его сын от первого брака Егор — студент театрального колледжа Олега Табакова. Трухин довольно долго снимался в разных сезонах «Улиц» и «боковых ответвлениях» сериала, пока в 2014 г. окончательно не вышел из проекта. Кстати, он был самым субтильным из всей «ментовской команды» — при росте в 173 см весил всего 81 кг.


«Менты»-рекордсмены. Что стало с актёрами сериала «Улицы разбитых фонарей»
Михаил Трухин. Фото: www.globallookpress.com

Анастасия Мельникова — Анастасия Рюриковна

До сериала актрису Анастасию Мельникову знали лишь питерские театралы. После «Ментов», где Мельникова сыграла сотрудницу оперативного состава убойного отдела Анастасию Абдулову, её жизнь забила ключом. Она стала участвовать в популярных телешоу типа «Танцы со звездами», «Форт Боярд» и активно сниматься в кино. А одно время даже вела передачу «Лихие 1990-е» — ну, кому, как не «менту» рассказывать про то время.

В последние годы Анастасия активно занимается политикой — она зампредседателя постоянной комиссии по культуре, науке и образованию в Законодательном Собрании Петербурга. Мельникова в разводе, растит дочь. Последние роли в кино прошли незамеченными публикой, пожалуй, «Менты» были звездным часом артистки.


«Менты»-рекордсмены. Что стало с актёрами сериала «Улицы разбитых фонарей»
Анастасия Мельникова. Фото: www.globallookpress.com
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 1998 г. вышел сериал «Улицы разбитых фонарей», сразу снискавший невероятную популярность. На сегодняшний день «Менты» считаются рекордсменами — у сериала вышло...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минском районе Opel насмерть сбил мужчину, который внезапно выбежал на дорогу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика