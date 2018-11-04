«Менты»-рекордсмены. Что стало с актёрами сериала «Улицы разбитых фонарей»

Александр Лыков — «Казанова»

Вообще-то, актер Александр Лыков до выхода на экраны сериала «Менты. Улицы разбитых фонарей» сыграл более чем в 20 фильмах. Но по-настоящему известным стал после роли капитана милиции Владимира Казанцева по прозвищу «Казанова».

По словам артиста, его жизнь после сериала изменилась кардинально. «Нас принимали как космонавтов, — рассказывал в интервью „АиФ“ Лыков. — Это было нечто феерическое, сейчас вообще мало у кого есть такая популярность. Фантасмагория какая-то творилась! Мы были героями... А ещё меня перестали забирать на улице в милицию».

До «Ментов», как говорит артист, его забирали в отделение по ошибке: «я был похож на криминальный элемент». После роли Казановы конфликтов с милиционерами больше не было: «Стало полегче, теперь среди них много моих товарищей, меня все знают».

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Как признаётся актер, в его жизни случалось немало сложных ситуаций из-за «неугомонного характера». Были среди прочих и проблемы с «зеленым змием». Алкоголем Лыков снимал стресс, как он признался «АиФ» в одном из интервью: «Это было время, когда ещё все пили достаточно... Такой распространённый эффект ещё советского кино. Но тогда информация об этом во вне не утекала. Все умели как-то держаться. Вот я знаю, что человек этот пьёт, но делает это незаметно. Но если алкоголь сильный, то всё внутри разрушается. И воля кончится довольно быстро. Так оно и происходит у людей выпивающих».

Актёру помогла справиться с алкогольной зависимостью семья. Жену Аллу Лыков считает ангелом-хранителем. «Слава богу, семья сохранилась, это тоже редкий случай. Потому что она подвергалась серьёзным испытаниям. Было время, когда я уезжал. Случались у меня такие сильные движения. И всё равно каждый раз семейный кризис переживается как абсолютный распад».

Как говорит Александр Лыков, очень сильно его поменяла вера, к которой он пришел: «Меня поймут только те, кто смерть свою видел. Если бы не вера, уже и не было бы меня. Наверное, как и моих друзей, таких же неостановимых. Влад Галкин был такой, Андрей Панин был такой. Я на самом деле путь долгий прошёл, прежде чем к вере обратился».

Одно время Лыков даже собирался уйти в монастырь. Но не выдержал тех сложнейших условий существования, как он сказал в интервью корреспонденту «АиФ»: «Это ведь добровольная каторга. В монастыре проходят одно упражнение — называется „послушание“. У тебя нет никакой своей воли, делаешь только то, что тебе говорят. И никто тебя там не любит вообще-то».

Помимо всего прочего, в монастыре тебя мысли одолевают: «А чего я сюда пришёл, что я тут вообще делаю? У меня столько всего, я такой талантливый!.. И вообще, я ещё на самом деле мужчина!»

Сегодня Лыков по-прежнему невероятно востребован в сериалах и счастлив с женой, которая является его директором. Скоро на НТВ выйдет приключенческая комедия «Неуловимые», где Лыков сыграет на этот раз «антимента» — легендарного черноморского вора Лаврика.

Юрий Кузнецов — «Мухомор»

Говорящий о себе «я не талантливый, а добросовестный», зубр советского кинематографа Юрий Кузнецов играл в сериале «Менты» начальника РУВД Юрия Александровича Петренко по прозвищу «Мухомор» в 1-5 сезонах. Для актёра этот сериал стал своеобразным рубежом: во-первых, наконец закончилась эпоха безденежья, а во-вторых, у них со второй женой, архитектором Ириной, родился поздний, невероятно желанный ребенок — дочь Александра. «Ее год рождения стал для меня счастливым, — рассказывал в одном из интервью Кузнецов. — Помимо невероятной популярности, которая на меня обрушилась после роли Мухомора, я получил ещё и серьезный материальный бонус, смог наконец раздать многочисленные долги. Мы сняли комнату в городе Пушкин, где провели первые три года Сашкиной жизни».

Секрет популярности Мухомора он объясняет тем, что к любому своему персонажу подходит с юмором. «Прототипов не было, однако служивые ребята мне говорили, что их начальник такой же — бум-бум», — говорил Кузнецов.

К сожалению, супруга артиста страдала диабетом и рано ушла из жизни. Это едва не свело в могилу и самого Кузнецова, у него начались серьезные проблемы со здоровьем, он пережил несколько микроинсультов. Вытащила его из страшной депрессии после смерти любимой только ответственность за дочь.

Сейчас Кузнецов по-прежнему живёт в Санкт-Петербурге, но постоянно ездит в киноэкспедиции — он очень востребован. В данный момент актёр снимается в картине Александра Велединского по роману Захара Прилепина «Обитель». А последняя премьера с участием Кузнецова — нашумевший и взявший массу наград «Человек, который удивил всех». В личной жизни Юрий Александрович никаких перемен не хочет: «Я свое отбоялся и отрадовался. Хотя, конечно, на мир продолжаю смотреть позитивно, радуюсь приходу весны, солнышку, Сашиным победам», — говорит мэтр в своих интервью.

Сергей Селин — капитан милиции Анатолий Дукалис

В принципе, пусть отдаленно, но всё же отношение к органам правопорядка Селин имел — один из его двоюродных братьев отучился в Высшей школе милиции и дослужился до звания подполковника милиции. Сам же актер на экране остановился на звании капитана. По его признанию, на съёмках в «Улицах разбитых фонарей» он согласился потому, что нужно же было где-то сниматься! Ну, сваяют очередной, как он выразился, «пустячок», заплатят гонорар — и слава Богу. Да и компания вроде подбирается на проекте неплохая. Но «пустячок» обернулся всероссийской славой и — определённым «штампом» в профессии. В течение довольно долгого времени Селина звали (и он соглашался!) на роли всевозможных ментов — и серьезные, и комедийные. А в сериале «Литейный, 24» его героя еще и звали Сергей Селин. В начале 2000-х Сергей развелся с первой супругой, которая долгие годы выступала в роли не только жены, но и агента, женился на сотруднице налоговых органов, стал отцом двоих детей. И недавно вновь взялся за старое — согласился вновь сыграть сотрудника органов в сериале «Глаза в глаза», да еще и «пошел на повышение». Ему досталась роль начальника спецгруппы при Следственном комитете Крылова. В проект, как признается сам актёр, он входил не без опасений: «Я давно не играл роль работника силовых структур, а тут надо было вспомнить их манеру, голос, взгляд. Ведь человек, который уже достиг высокой должности, и разговаривает по-другому, и взгляд у него суровей. Первые две сцены я внедрялся в роль, приживался, ну а потом всё пошло как по маслу».

Алексей Нилов — капитан милиции Андрей Ларин

Вот уж для кого сериал стал роковым, так это для Алексея Нилов. Казалось бы, мальчик, у которого папа — актёр, а крестный отец — Евгений Жариков, должен был бы иметь в крови «антидот» против «звездной болезни». Но у Нилова иммунитет к искушению медными трубами оказался пониженным. Долгие годы зрители судачили не столько о его актёрских работах, сколько о скандалах, в которых он оказался замешан. То Нилов менял женщин, уходя от актрисы к певице, а от певицы снова к актрисе. То бросил уже официальную жену Ирину Климову с грудным ребенком выживать в Москве и уехал в Питер. То откровенничал в интервью, что на съемочной площадке все пьют беспробудно. Алкоголь в итоге стал причиной пережитой им клинической смерти. Сам он хвалился, что не раз балансировал на грани небытия, и каждый раз удачно. Но в канун 2007-го года его зацепило серьезно: врачи боролись за его жизнь почти две недели.

«Последнее китайское предупреждение», посланное судьбой, сработало. Нилов бросил пить. Снова женился — на сей раз на портнихе и на сей раз серьезно: еще и обвенчался. Достаточно много снимается и даже попробовал перейти «на ту сторону баррикад» — в сериале «Высокие ставки» сыграл криминального авторитета, владельца подпольного казино по прозвищу «Космонавт».

Михаил Трухин — Вячеслав Волков

В сериалах его герой удачно дорос от лейтенанта до майора, начальника убойного отдела. А в реальной жизни Трухин (как и его коллеги Константин Хабенский и Михаил Пореченковым, с которыми он играл в питерском Театре Ленсовета в спектакле «В ожидании Годо», на который ломилась все женское население города на Неве) совершил очень удачное путешествие из Петербурга в Москву, в труппу МХТ им. Чехова, куда их троих позвал сам Олег Табаков. Они так и играли «питерской тройкой» в «Гамлете», который поставил Юрий Бутусов. Сейчас Трухин занят в лучших мхатовских спектаклях. Со второй женой воспитывает дочку Соню, а его сын от первого брака Егор — студент театрального колледжа Олега Табакова. Трухин довольно долго снимался в разных сезонах «Улиц» и «боковых ответвлениях» сериала, пока в 2014 г. окончательно не вышел из проекта. Кстати, он был самым субтильным из всей «ментовской команды» — при росте в 173 см весил всего 81 кг.

Анастасия Мельникова — Анастасия Рюриковна

До сериала актрису Анастасию Мельникову знали лишь питерские театралы. После «Ментов», где Мельникова сыграла сотрудницу оперативного состава убойного отдела Анастасию Абдулову, её жизнь забила ключом. Она стала участвовать в популярных телешоу типа «Танцы со звездами», «Форт Боярд» и активно сниматься в кино. А одно время даже вела передачу «Лихие 1990-е» — ну, кому, как не «менту» рассказывать про то время.

В последние годы Анастасия активно занимается политикой — она зампредседателя постоянной комиссии по культуре, науке и образованию в Законодательном Собрании Петербурга. Мельникова в разводе, растит дочь. Последние роли в кино прошли незамеченными публикой, пожалуй, «Менты» были звездным часом артистки.