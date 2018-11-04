ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новые локации для Instagram. В Минске открылся первый парк для селфи

05.11.2018 11:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в Минске открылся селфи-парк. Более 20 фотозон разместились на 400 «квадратах» в районе Немиги. Некоторые минчане уже успели опробовать локацию. Показываем место, которое точно будет мелькать в вашей ленте в Instagram.


Фото: instagram.com/vikkyvab



Фото: vk.com/selfie_park_minsk

Фото: instagram.com/shlomik_

Фото: instagram.com/selfie_park_minsk

Фото: vk.com/selfie_park_minsk

Фото: instagram.com/s_lapkovskiy_official

Фото: instagram.com/mariafedorenko1

Фото: vk.com/selfie_park_minsk

Фото: vk.com/selfie_park_minsk

Фото: vk.com/selfie_park_minsk

Фото: instagram.com/selfie_park_minsk

Фото: instagram.com/selfie_park_minsk

Фото: instagram.com/selfie_park_minsk

Фото: vk.com/selfie_park_minsk

Где: ул. Революционная, 30.

Когда: с 10.00 до 22.00.

Сколько: 12 рублей. Детям до 8 лет — 9 рублей. До трех лет бесплатно.

Все бесплатные события в Минске каждый день по этой ссылке

Читайте также
Вход до 49 рублей. В Минске открылся парк чудес по казахской франшизе
Все развлечения для детей в Минске: активный отдых, обучающие мероприятия, кино

***

3 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты на концерт Елены Темниковой, который состоится 17 ноября во Дворце спорта. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 9 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Минске открылся селфи-парк. Более 20 фотозон разместились на 400 "квадратах" в районе Немиги. Некоторые минчане уже успели опробовать локацию.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске задержали безработного, который избил и ограбил студента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика