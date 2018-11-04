Новые локации для Instagram. В Минске открылся первый парк для селфи

Сегодня в Минске открылся селфи-парк. Более 20 фотозон разместились на 400 «квадратах» в районе Немиги. Некоторые минчане уже успели опробовать локацию. Показываем место, которое точно будет мелькать в вашей ленте в Instagram.



Фото: instagram.com/vikkyvab







Фото: vk.com/selfie_park_minsk



Фото: instagram.com/shlomik_



Фото: instagram.com/selfie_park_minsk



Фото: vk.com/selfie_park_minsk



Фото: instagram.com/s_lapkovskiy_official



Фото: instagram.com/mariafedorenko1



Фото: vk.com/selfie_park_minsk



Фото: vk.com/selfie_park_minsk



Фото: vk.com/selfie_park_minsk



Фото: instagram.com/selfie_park_minsk



Фото: instagram.com/selfie_park_minsk



Фото: instagram.com/selfie_park_minsk



Фото: vk.com/selfie_park_minsk

Где: ул. Революционная, 30. Когда: с 10.00 до 22.00. Сколько: 12 рублей. Детям до 8 лет — 9 рублей. До трех лет бесплатно.

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