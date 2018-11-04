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Новые локации для Instagram. В Минске открылся первый парк для селфи
Сегодня в Минске открылся селфи-парк. Более 20 фотозон разместились на 400 «квадратах» в районе Немиги. Некоторые минчане уже успели опробовать локацию. Показываем место, которое точно будет мелькать в вашей ленте в Instagram.
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Сегодня в Минске открылся селфи-парк. Более 20 фотозон разместились на 400 "квадратах" в районе Немиги. Некоторые минчане уже успели опробовать локацию.
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