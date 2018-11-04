В Минском районе Opel насмерть сбил мужчину, который внезапно выбежал на дорогу

В Минском районе мужчина погиб под колесами автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.



Фото: ГАИ Минской области

Авария произошла 4 ноября, около 18.30, вблизи деревни Рахманьки. По предварительной информации, 38-летний минчанин на Opel Astra, двигаясь по трассе Минск — Мядель в направлении столицы, совершил наезд на 31-летнего жителя Барановичей, который внезапно выбежал на проезжую часть.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. В ГАИ отметили, что он не был обозначен световозвращающими элементами, а ранее 9 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД в качестве пешехода.