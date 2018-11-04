Камнем по воде писано. Как море предсказало Джо Дассену скорую смерть

«Золотой баритон Франции», невероятно популярный и обожаемый прекрасной половиной почти всего земного шара, Джо Дассен категорически не хотел становиться известным человеком. Но стал не просто известным – он стал легендой.

Жертва «охоты на ведьм»

Дассен был невероятно талантлив. Во-первых, он свободно говорил на трех языках. Во-вторых, успел получить образование по самым разным профилям: в Мичиганском университете изучал медицину, обычаи народов мира, получил докторскую степень по этнологии. А ещё до того, как стать знаменитым певцом, Джо успел поработать разносчиком газет, продавцом лимонада, диджеем, ассистентом режиссера, закадровым голосом для мультфильмов, поваром, дворником, сантехником, шофером на грузовике и даже писал статьи в Playboy.

Дассен называл себя европейцем, французом, хотя члены семьи Джо Дассина (именно так изначально звучала его фамилия) считались выходцами из России, так как его дед (отец старшего Дассина) приехал в США из Одессы. Отец матери Джо Дассена происходил из Галиции.

Правда, в 1950-х годах, когда в Америке началась «охота на ведьм» - тогда повсюду искали коммунистов и лояльных к ним сограждан, Дассинам пришлось переехать во Францию. Там их фамилия уже стала звучать на французский манер – Дассены. Джо потом вернулся в США, чтобы получить образование, но, закончив университет и немного поработав по специальности, страшно заскучал «на Американщине» и в грузовом трюме корабля вернулся во Францию.

Женился от испуга

С чем точно Дассен не собирался связывать свою жизнь, так это с музыкой, а на гитаре бренчал и напевал незамысловатые песенки просто для развлечения. Но на его пути повстречалась Мариз Массьера. Сначала она стала его подружкой, а потом с помощью своей приятельницы со студии звукозаписи сделала любимому подарок – записала, как он набренчал одну из песенок, и передала на студию. Дассену вскоре позвонили и предложили сотрудничество. Каково же было удивление Мариз, когда вместо благодарности любимый накричал на нее. Джо, интеллигентный, умный, образованный, не хотел развлекать публику, он мечтал о чем-то более серьезном. Но Мариз все-таки добилась своего, она предложила Джо на полном серьезе записать не одну песню, а целую пластинку. Так Джо Дассен проснулся знаменитым.





Алла Пугачева и Джо Дассен. 1979 г. Фото: РИА Новости / Владимир Богатырев

Дассен купался в славе, но в душе ненавидел свою популярность. Публике казалось, что этот человек просто создан для сцены: красавец в идеально сшитом костюме, поющий своим невероятно привлекательным для прекрасного пола низким голосом песни о любви. На самом деле Джо каждый раз, выходя к зрителям, переступал через свои комплексы. Но он не хотел отказываться от жизни, которую ему подарила эта работа: дорогое жилье, поездки по всему миру, шикарные гостиницы, рестораны, яхты, виллы, девушки…

Дассен был противником брачных союзов. Он был уверен, что официальная роспись только усложняет жизнь паре. Ведь его отец, встретив на своем пути молоденькую красавицу, не задумываясь, бросил семью и уехал с новой возлюбленной в Грецию. Так что сам Джо жениться категорически не желал. Мариз Массьера несколько лет ждала предложения руки и сердца, она терпела его интрижки, помогала в работе, обустраивала быт, а он все молчал. Когда Джо привык к хорошей жизни, когда без помощи Мариз он уже не мог обойтись, она, узнав об очередной любовнице, поставила условие: либо кольцо на палец, либо расстаемся навеки. Дассен испугался и женился. Говорят, он пришел на роспись небритым, в старой, грязной одежде. В этом браке у Дассена родился сын, но он прожил всего 5 дней. После этой трагедии семейная лодка стала трещать по швам.

Порочный круг

Дассен не пережил кризиса среднего возраста, который настиг его в 39 лет. Как настиг? Ну, как обычно: Дассен влюбился в молодую красавицу, 29-летнюю Кристин. Видимо, раны, нанесенные ему самому уходом отца из семьи, заросли. Поэтому Джо ушел от Мариз и с головой окунулся в новую модную жизнь: ночами пропадал в клубах, у друзей, пил, даже принимал наркотики. Ему казалось, что рядом с молодой, пусть и испорченной особой он сам становился моложе. Джо женился на Кристин. Она родила ему двоих сыновей, Джонатана и Жюльена. По слухам, молодая супруга не прекращала пить и принимать наркотики даже будучи беременной. В 1980-м году в 41 год Джо попытался вырваться из порочного круга и ушел от Кристин. И даже смог отсудить у непутевой барышни детей. Правда, насладиться отцовством Джо Дассену было не суждено. Летом 1980-го года у него случился первый инфаркт. Певец ослушался врачей, которые советовали ему прекратить концертную деятельности, и снова вышел на сцену: теперь ему самому нужно было кормить малолетних сыновей. Получив гонорары от выступлений, Джо вместе с детьми приехал на Таити – там он когда-то приобрел себе дом для отдыха. 20 августа 1980-го года семья и приятель Джо пошли в ресторан. Официант поставил перед Дассеном тарелку. Певец не успел даже ничего сказать - его голова упала рядом с экзотическим блюдом. Мгновенная смерть от второго инфаркта.

Джо Дассен оставил после себя большое наследство и много слухов. Многие из них касались его смерти. Рассказывают, что в 1975-м году, отдыхая у моря, Джо вместе с Мариз кидали в воду камушки. Мариз схватила очередной камень и сказала: «Сколько получится блинчиков, столько лет ты проживешь». Она кинула камень, он подпрыгнул на поверхности воды ровно пять раз.