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Бесправник насмерть сбил велосипедиста в Повитье

05.11.2018 — Разное | Кобринский вестник  
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Бесправник насмерть сбил велосипедиста в Повитье

В Кобринском районе водитель-бесправник сбил насмерть велосипедиста.

Как сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла 4 ноября около 18.00 в Повитье. По предварительной информации, автомобилем «Ауди А6» управлял 23-летний местный житель. Напротив одного из домов водитель сбил ехавшего на велосипеде по краю дороги 21-летнего односельчанина. От полученных травм молодой человек погиб на месте. За руль виновник ДТП сел, не имея права управления транспортным средством. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Фигурант задержан.

По информации БЕЛТА

 
 
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Бесправник насмерть сбил велосипедиста в Повитье
 
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