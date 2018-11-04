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В минском ТЦ мужчина отрезал себе палец и бросил его в лицо продавцу

05.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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40-летний неработающий минчанин обратился к консультанту салона связи в торговом центре по ул. Кальварийская с просьбой оформить ему мобильный телефон в рассрочку. Девушка сообщила мужчине, что у него имеются непогашенные долги за пользование мобильными услугами компании. На месте минчанин погасил задолженность, однако служба безопасности оператора связи все равно не позволила совершить данному клиенту какие-либо кредитно-денежные операции.

Выйдя из салона связи, мужчина направился в торговый зал продуктового магазина. Отыскал кухонный нож в одном из отделов и распаковал его. Далее положил левую руку на пол и нанес удар ножом по мизинцу. После чего взял отрезанную фалангу пальца и вернулся в салон связи, где кинул данную конечность в лицо консультанта, которая не оформила ему телефон в кредит.

Оперативникам мужчина пояснил, что тем самым он отомстил сотруднику мобильной компании, которая приняла оплату долгов, но якобы его обманула. Так как если бы он заранее знал, что не сможет оформить новый кредит, долги бы и не погашал, сообщает пресс-служба ГУВД Минского горисполкома. 

Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи было установлено, что мужчина находился в наркотическом опьянении. Немедленно он был доставлен в больницу.

Установлено, что летом текущего года фигурант освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков. Кроме этого, ранее также неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.

В настоящее время милиционерами Фрунзенского РУВД Минска проводится проверка по данному факту.

 
Теги: Минск
 
 
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40-летний неработающий минчанин обратился к консультанту салона связи в торговом центре по ул. Кальварийская с просьбой оформить ему мобильный телефон в рассрочку.
 
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