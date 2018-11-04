Шуневич: возможность запрета болельщикам-хулиганам посещать спортивные события своевременна

Вступившие в силу изменения законодательства, которые вводят административный запрет болельщикам-хулиганам посещать спортивные мероприятия, актуальны и своевременны. Такое мнение высказал журналистам министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, передает корреспондент БЕЛТА.

На мой взгляд, эти изменения в законодательстве очень актуальны и своевременны. Испортить любой праздник, в том числе спортивный, можно одной неподобающей выходкой. Изменения были направлены на то, чтобы спрофилактировать такие случаи, избежать их и не допустить на спортивные мероприятия заведомых провокаторов», — сказал министр.

Он также рассказал о подготовке к II Европейским играм, отметив, что мероприятий по линии МВД запланировано очень много. Сотрудники МВД в специальной подкомиссии оргкомитета Европейских игр работают с планом подготовки спортивного форума, над охраной общественного порядка. «Это обследование и подготовка спортивных и иных объектов, а также комплексный подход к оценке безопасности в Минске, расстановка сил и средств. Все это для того, чтобы сделать Европейские игры безопасными, спокойными и обеспечить общественный порядок», — подчеркнул Игорь Шуневич.

Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/shunevich-vozmozhnost-zapreta-bolelschikam-huliganam-poseschat-sportivnye-sobytija-svoevremenna-324186-2018/

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