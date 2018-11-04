ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шуневич: возможность запрета болельщикам-хулиганам посещать спортивные события своевременна

05.11.2018 — Разное | Лоевский край  
Размер текста:
A
A
A

Шуневич: возможность запрета болельщикам-хулиганам посещать спортивные события своевременнаВступившие в силу изменения законодательства, которые вводят административный запрет болельщикам-хулиганам посещать спортивные мероприятия, актуальны и своевременны. Такое мнение высказал журналистам министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, передает корреспондент БЕЛТА.
На мой взгляд, эти изменения в законодательстве очень актуальны и своевременны. Испортить любой праздник, в том числе спортивный, можно одной неподобающей выходкой. Изменения были направлены на то, чтобы спрофилактировать такие случаи, избежать их и не допустить на спортивные мероприятия заведомых провокаторов», — сказал министр.
Он также рассказал о подготовке к II Европейским играм, отметив, что мероприятий по линии МВД запланировано очень много. Сотрудники МВД в специальной подкомиссии оргкомитета Европейских игр работают с планом подготовки спортивного форума, над охраной общественного порядка. «Это обследование и подготовка спортивных и иных объектов, а также комплексный подход к оценке безопасности в Минске, расстановка сил и средств. Все это для того, чтобы сделать Европейские игры безопасными, спокойными и обеспечить общественный порядок», — подчеркнул Игорь Шуневич.
Читать полностью:http://www.belta.by/society/view/shunevich-vozmozhnost-zapreta-bolelschikam-huliganam-poseschat-sportivnye-sobytija-svoevremenna-324186-2018/

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вступившие в силу изменения законодательства, которые вводят административный запрет болельщикам-хулиганам посещать спортивные мероприятия, актуальны и...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Камчатке медведь убил подростка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика