|
Шуневич: возможность запрета болельщикам-хулиганам посещать спортивные события своевременна
05.11.2018 — Разное | Лоевский край
Вступившие в силу изменения законодательства, которые вводят административный запрет болельщикам-хулиганам посещать спортивные мероприятия, актуальны и своевременны. Такое мнение высказал журналистам министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, передает корреспондент БЕЛТА.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вступившие в силу изменения законодательства, которые вводят административный запрет болельщикам-хулиганам посещать спортивные мероприятия, актуальны и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)