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Курсы валют и криптовалют на сегодня

05.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Значение валютной корзины упало на 0,15% на старте торгов 5 ноября, биткойн +75.44.

Значение валютной корзины упало на 0,15% на старте торгов 5 ноября, биткойн +29.84.

Средневзвешенный курс доллара вырос на 0,0066 рубля до 2,1237 BYN/USD.

Средневзвешенный курс евро снизился всего на 0,0002 рубля до 2,4205 BYN/EUR.

Средневзвешенный курс российского рубля обвалился на 0,0144 рубля до 3,2128 BYN/100 RUB. Это минимальный уровень за последние 12 дней.

Bitcoin − 6447.28$ (+75.44);

Bitcоin Cash/ВСС – 557.74$ (+25.84);

DigitalCash − 168.24$ (+12.51);

Еthеreum − 209.55$ (+8.62);

ZCаsh − 120.26$ (+2.52);

Monеro − 111.57$ (+5.08).


 
 
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Значение валютной корзины упало на 0,15% на старте торгов 5 ноября, биткойн +75.44.
 
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