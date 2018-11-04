IT-каникулы, осень 2018

2 ноября 2018 года учащиеся и учителя информатики ГУО «Гимназия г.Дзержинска» посетили IT-каникулы в Минске.

2 ноября 2018 года в рамках реализации инновационного проекта «STEAM-образование» и при поддержке ассоциации «Образование для будущего» учащиеся и учителя информатики ГУО «Гимназия г.Дзержинска» посетили IT-каникулы в Минске.

В 11.00 ребят ждали с экскурсией в офисе компании Nota-Bene. Офис расположен в частном секторе, в здании необычной архитектуры. Внутри не менее интересно. Несколько этажей, соединенных винтовой кованой лестницей. На стенах картины, на подставках кованые композиции, и рядом современная мебель, компьютеры и сотрудники. Для учащихся провели великолепную экскурсию, рассказали, что компания занимается дизайнерскими проектами.

Заказы бывают разные: квартиры, здания, ландшафты. Как важно все продумать заранее: от коммуникаций, материалов, мебели до штор и вешалок. Сотрудники работают по свободному графику, но всегда проводят совместные совещания и обсуждения. Могут собираться на свежем воздухе на мансарде.

Учащимся было интересно, они задавали вопросы, сами рассказывали про умные дома. После просмотра презентации, детям было предложено поиграть в игру: определить, где реальная жизнь, а где дизайнерский проект. И справедливости ради, не всегда им это удавалось. Ребята узнали, в чем состоит профессия дизайнера, и может, это кому-нибудь пригодится. В конце встречи нас пригласили на чай-паузу, чему все тоже были рады.

В 14.00 приехали в Пресс клуб на лекции. Ребята узнали про онлайн обучение, как подготовиться к ЦТ. Познакомились с гейм-дизайнером Максимом Киркицким, который получил экономическое высшее образование, 5 лет проработал в маркетинге, а последние два года в свободное время осваивал программу 3D моделирования и понял, что в этом его призвание. Оставил свою работу и вот уже несколько лет успешен в студии «Canoe».

О профессии журналиста и об отличиях между журналистом и блогером поведал Виктор Малишевский. Последняя лекция была открытием не только для учащихся, но и для учителей. Как важно уметь продавать. Продавать не только товар, а ситуацию, время. Лекции были познавательные, ребята задавали вопросы, получали ответы.



