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Стало известно, как вчера произошло ДТП на Кобринском мосту с участием маршрутки
05.11.2018 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло вчера, 4 ноября 2018 года на Кобринском мосту.
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