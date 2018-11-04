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Горячая линия

05.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Горячая линия по вопросам уборки урожая в текущем году организована Комитетом госконтроля Витебской области 5-6 ноября.

В Комитете госконтроля на постоянном контроле находятся вопросы соблюдения требований технологических регламентов при возделывании сельскохозяйственных культур, в том числе их уборки. В ходе контрольно-аналитических мероприятий в сельскохозяйственных организациях установлены нарушения, связанные с некачественной уборкой зерновых, кормовых культур и овощей.

Информацию по вопросам уборки урожая (наличия неубранных и не качественно убранных площадей) принимают в Комитете госконтроля области 5-6 ноября 2018 г. в рабочее время с 9.00 до 18.00 по телефонам: 8 (0212) 42-61-43; 42-61-65; 42-61-52; в нерабочее время с 18.00 до 9.00 дежурным УДФР КГК по Витебской области по телефону 8 (0212) 63-36-22.

Горячая линия

 
 
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Горячая линия по вопросам уборки урожая в текущем году организована Комитетом госконтроля Витебской области 5-6 ноября. В Комитете госконтроля на постоянном...
 
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