Горячая линия по вопросам уборки урожая в текущем году организована Комитетом госконтроля Витебской области 5-6 ноября.

В Комитете госконтроля на постоянном контроле находятся вопросы соблюдения требований технологических регламентов при возделывании сельскохозяйственных культур, в том числе их уборки. В ходе контрольно-аналитических мероприятий в сельскохозяйственных организациях установлены нарушения, связанные с некачественной уборкой зерновых, кормовых культур и овощей.

Информацию по вопросам уборки урожая (наличия неубранных и не качественно убранных площадей) принимают в Комитете госконтроля области 5-6 ноября 2018 г. в рабочее время с 9.00 до 18.00 по телефонам: 8 (0212) 42-61-43; 42-61-65; 42-61-52; в нерабочее время с 18.00 до 9.00 дежурным УДФР КГК по Витебской области по телефону 8 (0212) 63-36-22.



