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ЦУАСП отметил 15-летие

05.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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В 1996 г. после распада СССР остро встал вопрос о необходимости ликвидации огромного количества боеприпасов на территории независимой Беларуси. В этой связи в 1999 г. и был создан Центр  утилизации авиационных средств поражения «Городок». Возглавил образованное предприятие Валерий Дербан, бывший командир в/ч 94017, на территории которой оно и обосновалось. Поначалу в штате было всего пять человек.

ЦУАСП отметил 15-летие

С.А.Механиков, В.Н.Дербан, А.С.Марченко

Создатели боеприпасов не предусматривали их утилизацию иначе как посредством использования — взрыва. Предстояло стать первопроходцами в сложном процессе. Насколько он был значимым, красноречиво говорит, что, принимая созданный с нуля объект, министр обороны Беларуси Л. Мальцев вручил подарочные наручные часы и объявил об отпуске всем десантникам, занятым всего лишь на обваловке территории.

  — Пригодились знания военного, знакомого с теми видами боеприпасов, которые предстояло утилизировать, — вспоминает В.Н. Дербан. — Помогали специалисты одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса РФ Красноармейского НИИ механизации: разрабатывали спецоборудование, первоначально обучали персонал.

  Статус юрлица РКП «ЦУАСП» приобрело, когда постановлением Совмина Беларуси от 24.10.2003 г. было преобразовано из ЦУАСП «Городок». Шаг за шагом совершенствуясь, разрабатывая новые технологии и номенклатуры, расширяясь, предприятие крепнет.

  — Главное на производстве — неукоснительное соблюдение нормативных документов, — отмечает работающий на предприятии с 2006 г. аппаратчик по утилизации боеприпасов Сергей Механиков. — Опасные операции выполняют роботы, автоматика. Каждый человек работает исключительно на закрепленном за ним участке, не имеет права на самостоятельное принятие решения в случае нештатной ситуации.

  Технолог Андрей Марченко утверждает, что сотрудникам ЦУАСП должно быть присуще такое качество как постоянная готовность обучаться. Новая номенклатура боеприпасов — предварительное обучение, новая номенклатура продукции — тоже, введение новых механизмов, автоматов — аналогично, использование новых технологий — снова «за парту». Перед каждым запуском в производство работники проходят практическую стажировку, проверку знаний, сдают строгие экзамены. Навыки отрабатывают на практике.

  — Коллектив сложился дружный, — отмечает Валерий Николаевич, который сейчас является начальником отдела технического контроля. — Грамотный, неравнодушный руководитель С.В. Батенько видит перспективы предприятия, работает на них. Значит, производство будет развиваться.

ЦУАСП воспринимают как предприятие солидное. Абы-кого на работу туда не берут, там стабильная и достаточно высокая зарплата (в месяц по предприятию — почти 1077 руб.), там создают и поддерживают корпоративную культуру.

Одно из проявлений корпокультуры — активное участие в общественно значимых мероприятиях. По итогам прошлого года предприятие заняло 1-е место в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций, подчиненных НАН Беларуси; первичная профсоюзная организация — 3-е место в районном смотре-конкурсе на лучшую «первичку».

  — В числе задач администрация и актив центра видит формирование и поддержание активной гражданской позиции у всех 83 работников предприятия, — рассказывает юрисконсульт Светлана Пальчикова. — Не первый год мы участвуем в акции «Память», поддерживая в надлежащем состоянии воинские захоронения № 5825 (д. Мосеевка) и № 5811 (д. Привальни). Мы стали шефами этих памятных мест. Неотъемлемая часть нашей жизни — участие в торжествах по случаю Дня Победы, Дня Республики (на снимке — участие в шествии 2.07.2017 г.). В 2018 г. принимали участие в торжественном открытии памятника-бюста И.Х. Баграмяна.


ЦУАСП отметил 15-летие

  Обустраивая малую родину, работники предприятия в течение 10 дней работали в д. Рослые, привели в порядок дома №№ 8 и 10 на ул. Ленинградской. ЗОЖ — одно из правил в ЦУАСП, поэтому его представители участвуют в летней и зимней спартакиадах среди предприятий, реализующих Госпрограмму утилизации боеприпасов, летней районной спартакиаде, соревнованиях по лыжным гонкам, велопробегах. Дорожа исторической памятью Городокщины, работники центра участвовали в конкурсе на лучший логотип праздника «Гарадоцкі Парнас», литературно-историческом КВИЗе «Тарасавым шляхам». Центр помог в ремонте помещений ЦКРОиР.  «Утилизаторы» выезжают компанией на сезонную рыбалку. Единомышленники, познакомившись в рабочей обстановке, проводят время в компании коллег, дружат семьями: на надежном предприятии и отношения формируются надежные.

 Светлана ЯКОВЛЕВА.

 
 
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В 1996 г. после распада СССР остро встал вопрос о необходимости ликвидации огромного количества боеприпасов на территории независимой Беларуси. В этой связи в...
 
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