Право городокчан на оздоровление

За девять месяцев текущего года 123 городокчанина получили санаторно-курортное лечение за счет средств государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения. Из них 30 — работники различных организаций и учреждений Городокщины, 63 ребенка, 15 путевок было выделено на двоих: детей дошкольного возраста и сопровождающих их взрослых.





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