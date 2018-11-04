ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Джокович впервые с 2016 года возглавил мировой рейтинг, белорус Ивашко - в топ-90

05.11.2018 12:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сербский теннисист Новак Джокович впервые с ноября 2016 года возглавил мировой рейтинг, несмотря на поражение в финале турнира серии «Мастерс» в Париже.


Фото: atpworldtour.com

Уступив 22-летнему россиянину Карену Хачанову (5:7, 4:6), Новак Джокович не смог повторить рекорд испанца Рафаэля Надаля по числу титулов в турнирах серии «Мастерс» (33). Тем не менее, это не помешало сербу вновь воцариться на вершине рейтинга, откуда он был смещен два года назад британцем Энди Марреем. При этом еще в начале июля нынешнего года Джокович не входил даже в топ-20.

Проиграв Хачанову в финале турнира серии «Мастерс» в Париже, Джокович прервал свою серию из 22 побед подряд.

Для Хачанова титул в Париже стал самым крупным в карьере. Вообще же теннисисты из России не выигрывали титулов на турнирах «Мастерс» с 2009 года, когда Николай Давыденко победил в Шанхае.

22-летний уроженец Москвы Карен Хачанов поднялся в мировом рейтинге на рекордное для себя 11-е место.

Лучший из белорусов 24-летний Илья Ивашко располагается на 88-й строке. Его высшим достижением является 86-е место в мировом рейтинге (22 октября 2018 года).

1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8045

2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7480

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6020

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5300

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5085

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4310

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4050

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3895

9 (11). Кей Нисикори (Япония) — 3390

10 (9). Джон Иснер (США) — 3155

…88 (90). Илья Ивашко (Беларусь) — 645…

…176 (177). Егор Герасимов (Беларусь) — 312…

…204 (207). Владимир Игнатик (Беларусь) — 263…

…368 (369). Сергей Бетов (Беларусь) — 111…

…565 (569). Ярослав Шило (Беларусь) — 56…

…694 (695). Дмитрий Жирмонт (Беларусь) — 35…

В парном рейтинге белорус Максим Мирный поднялся на 3 строки и занимает 55-е место.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сербский теннисист Новак Джокович впервые с ноября 2016 года возглавил мировой рейтинг, несмотря на поражение в финале турнира серии "Мастерс" в Париже.
 
Новости дня
Новости разные
 
Итальянский боксер умер через несколько дней после нокаута
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика