|
Джокович впервые с 2016 года возглавил мировой рейтинг, белорус Ивашко - в топ-90
Сербский теннисист Новак Джокович впервые с ноября 2016 года возглавил мировой рейтинг, несмотря на поражение в финале турнира серии «Мастерс» в Париже.
Уступив 22-летнему россиянину Карену Хачанову (5:7, 4:6), Новак Джокович не смог повторить рекорд испанца Рафаэля Надаля по числу титулов в турнирах серии «Мастерс» (33). Тем не менее, это не помешало сербу вновь воцариться на вершине рейтинга, откуда он был смещен два года назад британцем Энди Марреем. При этом еще в начале июля нынешнего года Джокович не входил даже в топ-20.
Проиграв Хачанову в финале турнира серии «Мастерс» в Париже, Джокович прервал свою серию из 22 побед подряд.
Для Хачанова титул в Париже стал самым крупным в карьере. Вообще же теннисисты из России не выигрывали титулов на турнирах «Мастерс» с 2009 года, когда Николай Давыденко победил в Шанхае.
22-летний уроженец Москвы Карен Хачанов поднялся в мировом рейтинге на рекордное для себя 11-е место.
Лучший из белорусов 24-летний Илья Ивашко располагается на 88-й строке. Его высшим достижением является 86-е место в мировом рейтинге (22 октября 2018 года).
В парном рейтинге белорус Максим Мирный поднялся на 3 строки и занимает 55-е место.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сербский теннисист Новак Джокович впервые с ноября 2016 года возглавил мировой рейтинг, несмотря на поражение в финале турнира серии "Мастерс" в Париже.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)