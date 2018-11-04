Джокович впервые с 2016 года возглавил мировой рейтинг, белорус Ивашко - в топ-90

Сербский теннисист Новак Джокович впервые с ноября 2016 года возглавил мировой рейтинг, несмотря на поражение в финале турнира серии «Мастерс» в Париже.



Фото: atpworldtour.com

Уступив 22-летнему россиянину Карену Хачанову (5:7, 4:6), Новак Джокович не смог повторить рекорд испанца Рафаэля Надаля по числу титулов в турнирах серии «Мастерс» (33). Тем не менее, это не помешало сербу вновь воцариться на вершине рейтинга, откуда он был смещен два года назад британцем Энди Марреем. При этом еще в начале июля нынешнего года Джокович не входил даже в топ-20.

Проиграв Хачанову в финале турнира серии «Мастерс» в Париже, Джокович прервал свою серию из 22 побед подряд.

Для Хачанова титул в Париже стал самым крупным в карьере. Вообще же теннисисты из России не выигрывали титулов на турнирах «Мастерс» с 2009 года, когда Николай Давыденко победил в Шанхае.

22-летний уроженец Москвы Карен Хачанов поднялся в мировом рейтинге на рекордное для себя 11-е место.

Лучший из белорусов 24-летний Илья Ивашко располагается на 88-й строке. Его высшим достижением является 86-е место в мировом рейтинге (22 октября 2018 года).

1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8045 2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7480 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6020 4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5300 5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5085 6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4310 7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4050 8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3895 9 (11). Кей Нисикори (Япония) — 3390 10 (9). Джон Иснер (США) — 3155 …88 (90). Илья Ивашко (Беларусь) — 645… …176 (177). Егор Герасимов (Беларусь) — 312… …204 (207). Владимир Игнатик (Беларусь) — 263… …368 (369). Сергей Бетов (Беларусь) — 111… …565 (569). Ярослав Шило (Беларусь) — 56… …694 (695). Дмитрий Жирмонт (Беларусь) — 35…

В парном рейтинге белорус Максим Мирный поднялся на 3 строки и занимает 55-е место.