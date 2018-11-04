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Под Гомелем микроавтобус сбил велосипедиста, он в реанимации

05.11.2018 12:40 — Разное | Tut.by  
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ДТП произошло вечером 2 октября в агрогородке Поколюбичи Гомельского района. Подробности сообщили в ГАИ.


58-летний велосипедист ехал по обочине, но внезапно принял левее и выехал на дорогу. В этот момент двигавшийся в попутном направлении водитель Mercedes Sprinter совершил на него наезд.

Мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в реанимацию.

 
 
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ДТП произошло вечером 2 октября в агрогородке Поколюбичи Гомельского района.
 
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