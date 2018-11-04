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"Умный" холодильник Xiaomi оценили в 490 долларов

05.11.2018 12:38 — Разное | Tut.by  
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Компания Xiaomi анонсировала новый «умный» холодильник Yunmi Smart Refrigerator 301L. Об этом пишет gagadget.com.


Габариты устройства составляют 190×58,5×69,8 сантиметра. У холодильника целых три отделения (общий объем — 301 литр), температуру в каждом можно отрегулировать отдельно (от +2°С до -25°С) для лучшей сохранности продуктов разного типа.

В наличии 10-дюймовый OLED-экран для настройки всех необходимых параметров. Это же получится сделать через мобильное приложение на смартфоне. Интересно, что холодильник работает на собственной операционной системе iLive 2.0.

В Китае за Xiaomi Yunmi Smart Refrigerator 301L просят около 493 долларов. О выходе аппарата в международную продажу пока ничего не сообщается.

 
 
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О выходе аппарата в международную продажу пока ничего не сообщается.
 
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