"Умный" холодильник Xiaomi оценили в 490 долларов

Компания Xiaomi анонсировала новый «умный» холодильник Yunmi Smart Refrigerator 301L. Об этом пишет gagadget.com.





Габариты устройства составляют 190×58,5×69,8 сантиметра. У холодильника целых три отделения (общий объем — 301 литр), температуру в каждом можно отрегулировать отдельно (от +2°С до -25°С) для лучшей сохранности продуктов разного типа.

В наличии 10-дюймовый OLED-экран для настройки всех необходимых параметров. Это же получится сделать через мобильное приложение на смартфоне. Интересно, что холодильник работает на собственной операционной системе iLive 2.0.

В Китае за Xiaomi Yunmi Smart Refrigerator 301L просят около 493 долларов. О выходе аппарата в международную продажу пока ничего не сообщается.