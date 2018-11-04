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От 25 750 до 28 780 рублей. Объявлены цены на новый Lada X-Ray Cross

05.11.2018 12:37 — Разное | Tut.by  
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СОАО «Минск-Лада» объявило о начале поставок LADA X-Ray Cross, новой модификации кроссовера X-Ray. Совсем недавно мы устроили полноценный тест-драйв новинки в Казахстане. Сегодня стали известны точные цены и комплектации кроссовера.


На первых порах LADA X-Ray Cross будет продаваться всего в двух версиях — Comfort и Luxe Prestige, оснащаемых бензиновым двигателем 1.8 л. с МКП.

Уже в начальной комплектации автомобиль укомплектован комплексом систем активной безопасности (ABS-EBD-BAS-ESC-TCS-HSA), ассистентами LADA Ride Select, системой электронной имитации блокировки переднего дифференциала EDL, защитой ДВС и моторного отсека, кондиционером, обогревами зеркал и передних сидений, парктроником и многим другим. Цена комплектации Comfort — 25 750 рублей.

Комплектация Luxe Prestige уже оснащена автоматическим климат-контролем, мультимедийной системой с 7″ экраном TouchScreen, обогревом ветрового стекла, камерой заднего вида с траекторным подсказчиком, датчиками света и дождя, тонированными стеклами задних дверей, обогревом рулевого колеса и задних сидений и многим другим. Цена этой комплектации — 28 780 рублей.

Дорожный просвет X-Ray Cross увеличен с 195 до 215 мм, а бамперы, пороги, низ дверей и колесные арки защищены от мелких повреждений накладками из прочного неокрашенного пластика, которые помимо функционального предназначения делают облик автомобиля более брутальным, внедорожным. Экстерьер автомобиля выгодно подчеркнут легкосплавными дисками 17″ нового дизайна.


Помимо увеличения дорожного просвета подвеска LADA X-Ray Cross подвергнута значительной модернизации. Конструкция передней подвески пересмотрена, а задняя, независимая на продольных рычагах, связанных поперечной торсионной балкой, перенастроена в соответствии с расширившимися возможностями автомобиля.

LADA X-Ray Cross оснащен инновационной системой LADA Ride Select, с помощью вращающегося селектора которой водитель может адаптировать автомобиль к движению по любым дорогам или выключить электронику траекторной стабилизации для преодоления бездорожья, так, как это делается на внедорожниках лучших автомобильных марок мира.

Прибытие первых LADA X-Ray Cross в автосалон СОАО «Минск-Лада» ожидается в течение ноября месяца.

 
Теги: Минск
 
 
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Стали ясны подробности о ценах и комплектациях кроссовера Lada X-Ray Cross. Базовая версия комфорт будет стоить от 25 750 рублей. Пока предлагаются машины только с передним...
 
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