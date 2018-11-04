ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минтранс хочет усилить наказание за небезопасные перевозки. Исчезнут ли маршрутчики-нарушители?

05.11.2018 12:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Министерство транспорта работает над ужесточением ответственности для тех перевозчиков, которые подвергают опасности пассажиров. Правда, какие именно нормы закона будут пересмотрены, пока не известно. Напомним, в середине октября на трассе М6 под Воложином произошло смертельное ДТП с маршруткой, в котором погибли два человека. Как позже выяснилось, водитель микроавтобуса 130 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Но в законодательстве нет норм, которые бы запретили водителям-нарушителям возить пассажиров.


Фото: Валер Мінец, Facebook.com

Напомним, 18 октября, около 19.40, 46-летний житель Гродно, управляя маршрутным такси Mercedes-Benz, на 74-м километре автодороги Минск — Гродно не учел складывающуюся дорожную обстановку и совершил столкновение с разделительным бетонным ограждением.

За последние два года водитель маршрутки, попавшей в аварию на трассе М6, 27 раз был оштрафован за превышение скорости. Как рассказывали AUTO.TUT.BY пострадавшие в аварии, превышал скорость он и в тот вечер, когда случилось ДТП — нагонял потерянное в пробках время.

— Хотя в ДТП разбирается следствие, эта авария находится на контроле у министра транспорта и коммуникаций. Мы подготовили ему всю информацию по попавшему в аварию ипэшнику, — поделился подробностями с AUTO.TUT.BY начальник филиала Транспортной инспекции по Гродненской области Николай Тишко. В частности, транспортники выяснили, что у перевозчика было два микроавтобуса, на одном из них регулярные рейсы по маршруту Гродно-Минск-Гродно совершали нанятые водители.

В день, когда произошла страшная авария, ипэшник сам привез в Минск группу пассажиров — выполнил нерегулярный рейс. А вечером возвращался обратно в Гродно — в этот раз он вез людей, которых подобрала диспетчерская служба, с ней и попал в аварию.

— Более детально узнать, как все происходило мы не можем — водитель под стражей, — добавили транспортники. — Ну, а что делать с такими злостными нарушителями ПДД — пусть решают в ГАИ.

Николай Тишко отметил, что несмотря на то, что ипэшник много раз привлекался к ответственности по линии ГАИ, транспортники по своей линии нарушений за ним не замечали и не наказывали.

Кстати, будь такие же нарушения ПДД у водителя-регулярщика, лицензии его не лишили бы. Так, согласно указу президента № 450, лицензии лишают за грубые нарушения законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий, например, повторная в течение года перевозка пассажиров водителем, который не прошел предрейсовый медосмотр; выпуск на линию авто без страховки, техосмотра или с неисправностью с которой эксплуатация транспортного средства запрещена и другие.

За выполнением предъявляемых к регулярному перевозчику требований следит оператор перевозки. Регулярщики обязаны ставить на свои машины навигацию, которая позволяет оператору отслеживать движение конкретной маршрутки, в том числе и превышение скорости. Однако, обязанности принять меры к водителю именно за нарушения ПДД, у перевозчика нет.

В Минтрансе AUTO.TUT.BY сообщили, что по поручению органов уголовного преследования, в отношении ипэшника, попавшего в ДТП под Воложином, сейчас проводится камеральная проверка.

— Минтранс, как регулятор в сфере автомобильных перевозок, прорабатывает вопрос об ужесточении ответственности за нарушение автомобильными перевозчиками установленных законодательством требований по обеспечению безопасного выполнения автомобильных перевозок. На данном этапе ведется подготовка предложений для внесения соответствующих изменений в Кодекс об административных правонарушениях, — отметили в транспортном ведомстве.

Кроме того, по результатам проверки перевозчика, с которым произошло ДТП, могут быть выработаны и иные дополнительные предложения.

Подробностей о том, какие именно нормы изменятся в законодательстве, транспортники пока не рассказывают.

Читайте также
ГАИ: водителя разбившейся на М6 маршрутки 130 раз штрафовали за нарушения ПДД и дважды лишали прав
«Водитель говорил, что нагонит время на трассе». Спасшийся пассажир — о смертельном ДТП с маршруткой
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас ведется подготовка предложений для внесения соответствующих изменений в Кодекс об административных правонарушениях.
 
Новости дня
Новости разные
 
Шуневич: возможность запрета болельщикам-хулиганам посещать спортивные события своевременна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика