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Власти работают над сокращением госдолга

05.11.2018 12:49 — Разное | БДГ  
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О планах Минфина по сокращению уровня государственного долга Беларуси рассказал министр финансов Максим Ермолович в эфире телеканала «Беларусь 1» 4 ноября.

По его словам, страна успешно сглаживает пиковые выплаты и уменьшает процентные ставки, но власти продолжают работать над снижением госдолга.

Размер внешнего госдолга на 1 октября составил $16,5 млрд, уменьшившись с начала года всего на 1,1% (на 183 млн с учетом курсовых разниц).

По словам Ермоловича, главной задачей является снижение уровня внешнего госдолга, который скоро достигнет $17 млрд. Важно также снижать процентные ставки по новым заимствованиям.

Министр признался, что около 55% внешнего госдолга страны составляют связанные кредиты, 45% - несвязанное финансирование.

Как отметил Ермолович, власти будут постепенно уменьшать уровень госдолга и высвобождать ресурсы в республиканском бюджете. Деньги планируют направлять на бюджетные инвестиции, а также на восстановление капитальных расходов.

Напомним, в марте нынешнего года замминистра финансов Юрий Селиверстов заявил, что ведомство планирует для погашения госдолга задействовать недолговые источники.

По словам Селиверстова, чтобы сокращать долг, надо в первую очередь его не наращивать, то есть, не накапливать новые долги, привлекая заимствования. Однако это не значит, что завтра страна прекратит заимствовать.

2 ноября стало известно, что представитель Всемирного банка выразила обеспокоенность темпами роста государственного долга Беларуси и уровень закредитованности населения. В этой связи ВБ прогнозирует замедление темпов роста экономики.

Отметим, что госдолг Беларуси увеличился по сравнению с началом 2018 года на 2,4 млрд рублей ($1,2 млрд), или на 5,7%. Внешний госдолг же составил $16,5 млрд. До 2025 года Беларусь должна погасить по госдолгу сумму, превышающую 23 млрд долларов.

Согласно первой оценке ВВП за январь-сентябрь нынешнего года, объем этого показателя в текущих ценах составил 88,8 млрд рублей, рост - 3,7%.

 
 
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О планах Минфина по сокращению уровня государственного долга Беларуси рассказал министр финансов Максим Ермолович в эфире телеканала «Беларусь 1» 4 ноября.
 
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