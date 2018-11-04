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Власти работают над сокращением госдолга
О планах Минфина по сокращению уровня государственного долга Беларуси рассказал министр финансов Максим Ермолович в эфире телеканала «Беларусь 1» 4 ноября.
По его словам, страна успешно сглаживает пиковые выплаты и уменьшает процентные ставки, но власти продолжают работать над снижением госдолга.
Размер внешнего госдолга на 1 октября составил $16,5 млрд, уменьшившись с начала года всего на 1,1% (на 183 млн с учетом курсовых разниц).
По словам Ермоловича, главной задачей является снижение уровня внешнего госдолга, который скоро достигнет $17 млрд. Важно также снижать процентные ставки по новым заимствованиям.
Министр признался, что около 55% внешнего госдолга страны составляют связанные кредиты, 45% - несвязанное финансирование.
Как отметил Ермолович, власти будут постепенно уменьшать уровень госдолга и высвобождать ресурсы в республиканском бюджете. Деньги планируют направлять на бюджетные инвестиции, а также на восстановление капитальных расходов.
Напомним, в марте нынешнего года замминистра финансов Юрий Селиверстов
По словам Селиверстова, чтобы сокращать долг, надо в первую очередь его не наращивать, то есть, не накапливать новые долги, привлекая заимствования. Однако это не значит, что завтра страна прекратит заимствовать.
2 ноября стало известно, что представитель Всемирного банка
Отметим, что госдолг Беларуси
Согласно первой оценке
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О планах Минфина по сокращению уровня государственного долга Беларуси рассказал министр финансов Максим Ермолович в эфире телеканала «Беларусь 1» 4 ноября.
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